“Terminé siendo víctima de un escándalo del cual no era partícipe”: Carlos Ferro

El exviceministro del Interior Carlos Ferro habló en exclusiva para Noticias Caracol y Blu Radio sobre el video del que es protagonista, junto al capitán Anyelo Palacios, que sería parte de las pruebas que tiene la Procuraduría para demostrar la existencia de la denominada ‘Comunidad del anillo’ al interior de la Policía Nacional.

“Mi decisión de renunciar obedeció a la responsabilidad que tenía con el país, con mi cargo y mi familia. Yo fui el primer sorprendido de la existencia del video como prueba reina para poder sindicar mi nombre en relación con la llamada ‘Comunidad del Anillo’ que durante los últimos días se había anunciado. Quiero decirles que no tengo nada que ver, que ese hecho no me pertenece ni he estado vinculado en ese tipo de actividades las cuales yo condeno”, aseguró.

Acompañado de su esposa Marcela, dijo que le daba la cara al país y que continuará trabajando para que casos como el suyo, en el que según él, se violó la intimidad y la de su familia, no se vuelvan a repetir.

“Han sido hora difíciles. Es una prueba que nos han puesto muy fuerte pero en este momento, la familia en este momento es lo más importante”, señaló la mujer que mostró un talante fuerte frente a la complicada situación de su esposo.

Ferro aceptó que por lo que está pasando, tanto personal como laboralmente, no es fácil, pero se siente fuerte porque tiene el apoyo de sus seres queridos.

“Han sido muchos mensajes positivos que he recibido de tantos y tantos colombianos y eso me lleva a estar motivado, a defender a esta gente que ha sido discriminada, a la gente que hoy en día puede sufrir el matoneo, he sido víctima frente a unos procesos que cada vez son más dolorosos (…) siento las ganas de salir adelante buscando que no siga esa discriminación y que nosotros podamos ponernos al frente de la situación para decirle a la gente: ‘aquí estamos y vamos a seguir’”, manifestó.

Explicó que aunque no está seguro, siente que el video pudo haber sido editado.

“Quiero explicar lo siguiente, un tema que le quería dejar a la justicia. Detrás de todo esto hay un montaje con una serie de implicaciones que van de fondo. Solamente quiero que sea una prueba judicial demostrar hasta dónde fue manipulado de la manera como se tendió todo esto y fundamentalmente que la persona que hoy quiere decir que precisamente era víctima por parte de una red de prostitución le está mintiendo al país”, aseguró el ex viceministro.

Finalmente, comentó que Vicky Dávila, la responsable de la publicación del video, cometió el error de no evaluar si este “constituía prueba de lo que ella venía denunciando”.

“Era secundario frente a los hechos de corrupción que se presentaron en la Policía, creo que falló porque lamentablemente afectó la intimidad de una persona”.