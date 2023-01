Terrible accidente: árbol cae sobre dos carros y cinco personas mueren

La tragedia se registró en la vía que de Cúcuta conduce a Sardinata, en Norte de Santander.

El árbol, de unos 25 metros de altura, impactó sobre dos vehículos.

En el primer carro, un particular, murieron tres personas. En el segundo, un colectivo que iba con nueve pasajeros, fallecieron dos ocupantes.

José Antonio Velosa, conductor del vehículo de transporte público, relató los momentos de angustia que enfrentaron.

“Íbamos pasando. Estaba como a menos de 20 metros cuando el árbol se me vino encima. No alcancé a frenar. Cuando me vi fue debajo del árbol. La buseta quedó totalmente cubierta”, dijo el sobreviviente.

Y añadió: “quedé prensado, no me pude salir. Lo único que gritaba era a la gente que llegó en el momento para que me ayudara a sacar a los pasajeros, a los heridos, y que por mí no se preocuparan. Gritaba por la vida de los pasajeros”.

La vía cerrada estuvo cerrada por cinco horas, pero ya se encuentra habilitada.