Terror en escuela de Antioquia por enfrentamientos entre Ejército y ELN

Las imágenes muestran los momentos de angustia de un grupo de estudiantes de una escuela rural ubicada en la vereda Puerto Raudal, en el municipio de Valdivia, en el norte del departamento.

Son más de 30 niños, que permanecen en el piso debajo de sus pupitres, mientras al fondo se escucha el enfrentamiento y alguien narra lo que está pasando

“Estamos aquí en la escuela, en la vereda. Niños permanezcan en el piso, es mejor que no se vayan en este momento “, dice la voz.

“Una balacera o un hostigamiento con el Ejército no sabemos qué grupo se enfrentó, los niños estaban en clase muy asustados y esto se ha presentado muchas veces por acá. Varias veces al año”, indica un testigo del hecho.

Se trataría de un enfrentamiento entre integrantes del ELN y soldados de la Cuarta Brigada del Ejército. En el vídeo se ve cómo en medio del hostigamiento, llegan los padres de familia, desesperados, a buscar a sus hijos, quienes permanecen en la escuela.

“Los niños están bien, están en sus casas y aquí en Puerto Raudal se ha presentado en varias ocasiones y en años anteriores estos enfrentamientos, esto es común aquí”.

Fueron más de 30 minutos de enfrentamiento que generaron pánico en la comunidad que ahora pide mayor presencia del estado. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado de manera oficial.