Terror en Pereira por el ‘loco de la moto’: hombre que está atacando a mujeres a piedra

Hay terror entre los habitantes de la ciudad de Pereira, en el Eje Cafetero, por cuenta de un hombre que estaría atacando a mujeres desde una moto. Entre las afectadas se encuentran estudiantes menores de edad.

Otras noticias: Atado y con signos de tortura, así fue hallado en su casa joven asesinado en Medellín

Son ya varias las denuncias que se registran en redes sociales de jóvenes que dicen haber sufrido lesiones, luego de que este hombre, a quien han llamado el ‘loco de la moto’, arremeta contra ellas a piedra.

Publicidad

“Yo me encontraba por la vía Condina y entonces fui atacada y quedé inconsciente. Iba con una amiga y ella fue la que me contó los hechos: un man en una moto me tiró una piedra, no tengo idea por qué, no sé quién es. Presento fractura maxilofacial, me dañó los dientes”, comentó una joven, víctima de este agresor.

Desde la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (Andes), se emitió un comunicado en el que documenta otra denuncia, en este caso la víctima fue una menor de edad, a quien el sujeto atacó cuando iba para el colegio.

Publicidad

“Exigimos una investigación pronta y efectiva sobre estos hechos sistemáticos que se vienen presentando en nuestra ciudad. Queremos una ciudad segura para las mujeres, donde ir al colegio no implique terminar en un hospital por violencia contra nosotras”, indicó la asociación que ha convocado a protestas en rechazo a estos hechos.

Sobre el agresor se ha dicho que se moviliza en una moto color azul y los ataques se han registrado en vías del barrio 2.500 lotes en Cuba, sector de Condina y barrio Las Palmas (Turín).

Publicidad

Por su parte, la Personería de Pereira indicó que se encuentra recibiendo las denuncias a la línea de 3133546998.

🗣️ ¡ATENCIÓN! 😡 Ayúdenos por favor 🙏 a ubicar al hombre que sin motivo está atacando a las mujeres en Pereira. Escríbanos al WhatsApp ➡️ 3133546998 pic.twitter.com/QucK1O5eNX — Personería Pereira (@PersoneriaPe) March 16, 2022

¿Qué dicen las autoridades de Pereira?

Entretanto, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, anunció el ofrecimiento de una recompensa por $20 millones a quien suministre información que lleve a identificar y capturar a este hombre.

Conocidas las denuncias de ataque a mujeres por un motociclista, solicité al Cnel. de @PoliciaPereira y al Dir. Seccional de @FiscaliaCol acciones contundentes para su captura y judicialización.

Ofrecemos $20 millones de recompensa a quien nos ayude a encontrar el responsable — Carlos Maya (@MayaAlcaldePei) March 17, 2022