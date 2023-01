Testigo clave en caso de Aída Merlano denunció que lo quieren asesinar

Por las declaraciones de supuesta compra de votos, afirma que su esposa también ha sido perseguida por hombres motorizados.

“Mucha gente me contaba, gente que conoce el mundo delincuencial, de que ya yo estaba pago, que incluso no me habían asesinado a un familiar porque no me iba a doler (pero) sí mi hijo pequeño porque sí me iba a doler”, expresa el hombre, escondido en una casa de Barranquilla.

De otro lado, asegura que a su pareja la han estado siguiendo “cuando llevaba a mi hijo al colegio”.

El testigo responsabiliza a varias personas si algo le llegara a pasar, especialmente “a todas las personas están vinculadas en el proceso por las declaraciones que yo di”.

A la par de la denuncia, se conoció por parte de un concejal y un diputado del Atlántico que esta persona supuestamente les manifestó su deseo de retractarse.

El próximo 30 de junio se realizarán las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento contra los nuevos implicados en este proceso por la presunta compra de votos.

