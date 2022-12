Testigo clave en escándalo de los Juegos Nacionales en Ibagué entregó detalles a la Fiscalía

Luis Rodrigo Uribe era el gerente de la firma española Typsa, comprometida en sobornos para obtener un millonario contrato para las obras, que quedaron a medias.

Luis Rodrigo Uribe Arbeláez tiene 55 años, es arquitecto y hasta hace un año fue el gerente en Colombia de la multinacional española Typsa.

La misma que, al mejor estilo de Odebrecht, está comprometida en el festival de sobornos para asegurar un contrato por 11.500 millones de pesos para el diseño y adecuación de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales en Ibagué de 2015. Un megaproyecto que quedó a medias y que hoy es un monumento a la vergüenza.

El arquitecto Uribe, pieza clave en este expediente, le contó a la justicia desde España todos los detalles de las coimas repartidas y autorizadas por sus jefes españoles en Madrid.

A través de una videoconferencia el testigo relató no sólo la ruta de los sobornos sino cómo Typsa, según él, una vez enterada de las pesquisas de la Fiscalía, intentó borrar toda evidencia.

Al punto, incluso, de sacar a Luis Rodrigo Uribe de Colombia, desaparecer archivos de computadores y diseñar una estrategia para inculparlo solo a él de estos hechos.

“Paralelamente a ese trabajo Jorge Navarrete le dio las modificaciones que queríamos hacerle a los pliegos a Wilmer Manchola y a Orlando Arciniegas, para que ellos hicieran los cambios de las condiciones en los pliegos definitivos todo esto para favorecer a Typsa en la licitación”, señaló Uribe a la Fiscalía.

Lo primero que reveló el testigo fue que los sobornos para Typsa tenían un nombre más refinado: les decían "asesorías".

Y el hombre clave de estas mordidas era el abogado Orlando Arciniegas, entonces asesor del alcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez y hoy condenado a 36 años de prisión. Es la pena más alta impuesta por corrupción en la historia de Colombia.

“Esa asesoría se negoció con Orlando Arciniegas y fue por la suma de 1.776 millones de pesos, que equivale a un 15% del total del contrato más unos gastos en los que el abogado Arciniegas había incurrido, son más o menos unos 50 millones más; no la pactaron por la cifra exacta para no levantar sospechas”, dice el exgerente.

En su testimonio, Uribe dejó constancia de que todas sus movidas en Colombia tenían la bendición de la casa matriz de Typsa en España.

“Tengo que dejar en claro que mi participación en estos hechos la realicé siguiendo en todo momento las directrices que me dieron mis superiores en Typsa”.

Luis Rodrigo oribe narró cómo se ajustaron los pliegos de la licitación para favorecer a Typsa, cómo la multinacional obtuvo información privilegiada y cómo, a la medida de un sastre, se ajustó todo para que el proceso pareciera impecable.

Finalmente, el 25 de noviembre de 2013, Typsa firmó el contrato con el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte. El 9 de diciembre de ese año Ibagué le pagó a Typsa 3.500 millones de pesos como anticipo del contrato y tres días después se pagó el primer soborno.

“Tal y como señalé anteriormente, siguiendo instrucciones de mis superiores, el día 12 de diciembre de 2013 hacemos el primer pago de la asesoría (…) el día 17 de diciembre del 2013 mi jefe José Luis me felicita por correo por el buen manejo que le doy a la asesoría.

Mientras desde Madrid llovían las felicitaciones, ya con todo amarrado Typsa empezó a trabajar. Pero, para legalizar las coimas, Luis Rodrigo Uribe exigió facturas.

“De acuerdo con las ordenes de mis superiores y con la política de la empresa yo exijo que se haga con facturas porque tampoco yo no voy a justificar esos pagos de ninguna manera”.

Al final el testigo aseguró que el contrato debía costar 9.700 millones de pesos, pero que, con los sobornos pactados, se firmó por 11.500 millones y explicó que Typsa aceptó pagarlos al abogado Orlando Arciniegas porque éste tenía mucho poder en la alcaldía de Luis H. Rodríguez.

“Porque obviamente él tenía todo el poder en la Alcaldía y en el Indri, entonces había muchas cosas que nosotros no sabíamos: cómo manejar nuestra relación con Cortolima, o con el Indri, o con el supervisor o con el constructor; en el cual él nos aconsejaba que el sí tenía los hilos del poder allá, yo me atrevería a decir que en realidad, por lo que yo percibí, el verdadero alcalde de Ibagué era Orlando Arciniegas.

Hoy Arciniegas encarna el símbolo de la corrupción en Colombia. Las confesiones de Uribe y del propio Arciniegas derivaron en las capturas y aceptación de cargos de los exsecretarios de Hacienda y de Deportes Oswaldo Mestre y Carlos Heberto Ángel.

Este martes, Noticias Caracol revelará cómo, según este testigo protegido, Typsa intentó borrar toda evidencia de la corrupción que habría promovido en Colombia.