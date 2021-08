“Yo tengo dos niños; quedaron mal psicológicamente”: damnificado por deslizamiento en Guayabetal

Conforme pasan las horas se siguen conociendo las consecuencias del drama en Guayabetal por el deslizamiento causado por las fuertes lluvias.

Neberardo Gutiérrez es uno de los damnificados del barrio Perdices. Conmovió a varias personas que se reunieron para conocer la magnitud de la emergencia en Guayabetal.

“Yo tengo, dos niños realmente no los he podido volver a traer al pueblo ni a llevar a esa zona (…) ellos no dormían, quedaron mal psicológicamente”, manifestó con la voz entrecortada.

Y no solo eso. Neberardo le debe una millonada al banco por un crédito que sacó para pagar su vivienda en Guayabetal, la que hoy ya no existe porque se fue al fondo del río Negro: “Yo tengo mi sueldo pignorado (destinado) al banco porque estoy pagando la casita, debo 35 millones, mi sueldo ya no me queda sino la mitad porque del resto estaba pagando la casa”.

Ante este drama, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció que se van a reubicar 24 viviendas, una de ellas para Neberardo. Además de la construcción de un muro de contención para salvar la otra parte del barrio.

“La propuesta que estamos haciendo es la de poder ubicar a cada uno en lotes que nos ayuden ellos mismos a buscar. Aquí en el municipio, por su situación geográfica, es difícil encontrar un predio que cumpla con los requisitos para hacer la reubicación total en un solo punto”, dejó en claro el mandatario.

Publicidad

Otros hechos del día: Corte Suprema de Justicia envió proceso contra el exsenador Richard Aguilar a la Fiscalía

Los constantes cierres de la vía al Llano tienen quebrados a los comerciantes de camino, tanto de Cundinamarca como el Meta. Según el alcalde de Quetame, Camilo Andrés Parrado, son unas 80 familias afectadas.

Debido a las fuertes lluvias, el 90% de las vías terciarias de Guayabetal están afectadas. La Gobernación de Cundinamarca destinó 5mil millones para recuperarlas.