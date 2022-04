“No soy guerrillera”: testimonio de joven embarazada que resultó herida en operativo en Putumayo

La joven embarazada que resultó herida durante el operativo del Ejército en la vereda Alto Remanso, zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que murieron 11 personas habló por primera vez de la grave situación que enfrentan ella y su familia tras ser señalada de guerrillera.

“Estábamos con mi marido y fuimos a saludar a mi tía que amaneció vendiendo comida y de ahí hablamos con el presidente de la junta y me levanté y le dije a mi marido que nos fuéramos para la casa a dormir”, así cuenta Vanessa lo sucedido antes del operativo militar del pasado lunes 28 de marzo.

Luego, empezaron a escuchar disparos y varios entraron a la casa en la que ellos estaban, hasta que uno de esos la alcanzó.

“Sentí que me dispararon, como que me quemó y yo pegué el grito”, dice la joven que está embarazada. También cuenta que se cubrieron con un colchón en la habitación, mientras seguían escuchando los tiros.

“El Ejército llegó por la esquina de la casa y dijeron que no nos preocupáramos, que no nos iba a pasar nada y que, si un disparo salía de la casa, ellos no respondían”, comenta.

Después, “un hombre vestido de negro entró a la casa, con una pistola en la mano, a preguntar dónde estaba la guerrilla”.

“No soy guerrillera, no pertenezco a ningún grupo armado ilegal. A uno le da rabia que digan que uno es guerrillero”, enfatizó Vanessa al entregar su relato.

La muerte de 11 personas, entre ellas, un menor de edad, durante un operativo militar en la vereda Alto Remanso del Putumayo, sigue arrojando muchos interrogantes. Un equipo de Noticias Caracol estuvo en el lugar para hablar con la comunidad.