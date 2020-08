Sobreviviente de accidente aéreo en Amazonas dice que el avión “cayó como un remolino”

Uno de los sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido el jueves en Amazonas contó cómo sucedieron los hechos.

“El man (piloto) cayó fue como en remolino hacia abajo, dando vueltas, dando vueltas y pum. Eso se destrozó todo ese avión”, cuenta Rubén Darío Holguín, quien iba a bordo.

Reconoce que sintió que iba a morir: “Le di muchos puños a los vidrios. Yo me rendí, solo esperaba que se acabara el sufrimiento. Ya de la nada no sé cómo me impulsé hacia atrás y el agua me sacó”.

Tras la aparatosa caída, Rubén dice que no recibieron ayuda de las autoridades.

“A nosotros, ni el Ejército ni la Policía, nadie nos rescató, nadie nos rescató, nosotros por nuestros propios medios salimos”, asegura.

Para ser trasladados a Leticia, la principal vía es área. Sin embargo, Rubén Darío no quiere volar por ahora.

Publicidad

En contexto: