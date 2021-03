Tía de Sara Sofía revela detalles de llamada en la que le dijeron que la niña está viva

Este 30 de marzo Sara Sofía Galván , la niña desaparecida en Bogotá, está cumpliendo 2 años. Pero lejos de ser un día para celebrar, las zozobra ensombrece la fecha.

“Hoy mi Sarita está cumpliendo dos años. El llamado es a las autoridades directamente que por favor no me la dejen de buscar ya que yo he visto que han bajado muchísimo la guardia. La semana pasada la búsqueda fue implacable, pero ya esta semana veo que no”, recalca Xiomara Galván, la tía que denunció la desaparición.

(Vea aquí: Caso Sara Sofía: esto ha dicho su mamá, Carolina Galván )

Ella considera que su sobrina sigue viva y explicó detalles de una llamada “que me dio muchísima esperanza, donde un muchacho decía que la niña había sido vendida aquí a una pareja en Bogotá por dos millones de pesos”.

Según esta persona, Sara Sofía habría sido llevada hasta Bucaramanga y “al parecer la iban a sacar para otro país por trocha, porque se había dado la alerta de la Interpol ”.

A través de Noticias Caracol, Xiomara Galván envió un mensaje: “a las personas que la tienen que se pongan la mano en el corazón, que ya terminen esta incertidumbre. No es fácil uno levantarse y pensar todos los días si ella está bien o mal”.

Asimismo, les pidió a las autoridades que no cesen la búsqueda. “Si supuestamente ellos ya van a esclarecer el caso y ya tienen nuevos elementos que aclaran qué fue lo que realmente pasó, que me digan porque yo hasta el momento tampoco lo sé”, puntualizó.