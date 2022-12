Tienda de ropa Sixxta es señalada de racista por publicación que incluye la palabra esclava

Una controversia desató en redes sociales la tienda de ropa Sixxta, que tiene sedes en Bucaramanga y Bogotá, por una publicación sobre su nueva colección en la que incluyeron la palabra esclava junto a un mensaje que decía “colombiana, mulata y emprendedora”.

“¿Cómo vas a poner la palabra “esclava” en tu colección junto a “mulata”, que la gente te lo reproche, quitarlo para que no haga ruido y seguir la vida como si nada? ¿Quién asesora a estas marcas?”, es uno de los comentarios que se leen en Twitter sobre el tema que se volvió tendencia.

Varias personas incluso señalaron a la marca Sixxta de racista. “La gente blanca cree que el racismo es un error y no, el racismo no es un error. Lo de Sixxta no fue un error”, se lee en otro comentario.

Respuesta de Sixxta

A través de un comunicado en redes sociales, Mayra Gómez, diseñadora de Sixxta, aceptó lo ocurrido y quiso explicar qué fue lo que pasó.

“En representación de mi marca y como la creadora de la conceptualización de Baudilia, acepto de forma responsable el gran error cometido en la comunicación de la colección, de forma sincera pido disculpas a todas las personas que ofendimos, bajo nuestra ignorancia usamos palabras con connotaciones ofensivas, sin embargo, solo quisimos mostrar la historia detrás del Salpicón de Baudilia, el principal concepto de esta colección”, aseguró la joven.

Sin embargo, el pronunciamiento de la marca generó aún más descontento entre algunas personas.

“Lo peor es que el comunicado NO es una disculpa, solo es una explicación de tú o su visión lo que indica que realmente no ven el problema del concepto de la colección. Ojalá llegue una disculpa real para la comunidad afrocolombiana y en general para sus consumidores”, comentó otra ciudadana.

La periodista Sher Herrera manifestó que “esta campaña pone una vez más en evidencia el racismo de las élites blancas latinoamericanas que bajo los discursos pluriétnicos y multiculturales, con las más lindas intenciones, se permiten romantizar el racismo en un sistema capitalista que nunca ha brindado reparaciones económicas ni simbólicas a la población afrocolombiana, que padece todos los días las consecuencias del sistema esclavista hasta el día de hoy”.

Un poco mas de contexto para que se entienda por que esta todo mal con la campaña que saco Sixxta. 🫠

“Lo peor de todo es que esta narrativa (sobre la esclavitud) tiene una amplia aceptación social”, agregó la periodista.