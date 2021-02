“Tienen matones”: graves denuncias contra ‘gota a gota’ que intimida a deudores en Risaralda

Hay preocupación en Risaralda por el aumento de denuncias en contra de prestamistas ‘gota a gota’, que están recurriendo a la violencia para presionar el pago de créditos.

Muchas de las personas que se ven obligadas a recurrir a esta modalidad de crédito no tienen con qué pagar y estos cobradores se les llevan hasta los electrodomésticos.

Otros afectados han denunciado incluso cómo los cobra-diario los amenazan por el atraso en el pago de los créditos.

“Un millón de pesos, el cual ya en intereses y en todo he pagado 23 veces la plata, y todavía le sigo debiendo la misma cantidad o un poco más. Incluso me retuvieron la tarjeta de débito en la que me pagan mi sueldito”, contó un afectado.

“Hay 22 estructuras en Risaralda que se disputan el negocio del ‘gota a gota’ y que ha terminado inclusive con la vida de muchos de los deudores”, indicó Eisenhower Zapata, líder de movimiento de víctimas.

Muchos perdieron el trabajo y han tenido que buscar ayuda en entes de control y las autoridades.

“Una usuaria contó que llegó a tal punto el acoso por el pago que fue víctima de unos disparos que realizaron contra su integridad”, manifestó Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira.

En algunos casos los intereses superan hasta el 25% del crédito inicial y muchos no denuncian por varios motivos.

“Esas 22 estructuras también tienen matones que definitivamente son contratados por las bandas delincuenciales”, señaló Zapata.

Los que más están denunciando son los pequeños empresarios que han tenido que clausurar sus negocios por la pandemia.

Autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncien a tiempo y así poder proteger a quienes están amenazados de muerte por estas organizaciones.