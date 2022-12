'Timochenko' dice que seguirá en campaña, pero afirma que no tiene recursos

“No tenemos cinco centavos disponibles en la cuenta”, aseguró el líder de la FARC, quien confió en que la situación se solucione pronto.

En medio de extremas medidas de seguridad, Rodrigo Londoño volvió a hacer una aparición pública y disipó las dudas sobre una renuncia a su aspiración presidencial.

"En lo personal, contrariando por ahí los secretos de sagaces periodistas, yo no voy a renunciar a la candidatura porque esa fue una tarea que me dio el partido", aseguró.

Dijo que inscribirá su nombre, pero aclaró: “el hecho concreto es que en este momento no tenemos cinco centavos disponibles en la cuenta, espero que esta tarde ya se resuelva".

Por último, ofreció su ayuda para buscar una salida a la crisis en el proceso de paz con el ELN.

"Estamos planteándole al gobierno que nos facilite, por lo menos, una entrevista con los que están en Ecuador, creemos que hay muchas cosas que debemos conversar con ellos", dijo.

En la extensa rueda de prensa que ofreció, Timochenko leyó algunos pasajes de la Biblia, desmintió cualquier vínculo con los supermercados que serían de testaferros de la FARC y aseguró que los recursos para la reparación de las víctimas ya fueron entregados.

