Timochenko negó ante la JEP que las FARC hubieran reclutado menores o cometido violaciones

En su versión ante la JEP, Rodrigo Londoño Echeverry, 'Timochenko' , negó que al interior de las FARC se reclutaran menores de edad y aseguró que lo que sí pasó fue que muchos de los cabecillas ingresaron estando en la universidad.

El hoy jefe del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) también negó los abortos y las violaciones; sostuvo que, por el contrario, permitían el embarazo de las guerrilleras.

Sin embargo, enfatizó en que como comandante no tenía capacidad para controlar lo que pasaba al interior de cada frente y agregó que solo buscaban defender a familias campesinas.

Otro excomandante de las FARC que dijo no conocer casos de reclutamiento o violencia sexual contra menores de edad fue Pastor Alape, exjefe del bloque Magdalena Medio.

“Sobre esas situaciones en particular no tengo ningún conocimiento porque no hacía parte de la política de la organización. Por lo tanto, no tengo registros de ese tipo de procedimientos”, señaló en una declaración revelada por Blu Radio.

Por su parte, Martín Vega, conocido como Rubín Morro, aceptó que sí hubo menores de edad en las FARC.

“Con profunda tristeza, me permito manifestar ante el pueblo colombiano que nos equivocamos y que el ingreso de menores a las filas guerrilleras fue un error político que hoy lamentamos y por el cual pedimos perdón a las víctimas”, dijo según un comunicado expedido luego de su versión ante la JEP.

Hasta el momento, la JEP ha vinculado a 37 exguerrilleros de las FARC en estos hechos.