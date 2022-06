Timochenko reconoce responsabilidad de las FARC en secuestros: “Uno de los más abominables crímenes”

En su intervención durante la comparecencia de los exintegrantes del secretariado de las FARC ante la JEP por el caso 01, que contempla los secuestros que la exguerrilla cometió durante más de 50 años en el país, Rodrigo Londoño, conocido en la vida ilegal como Timochenko, se dirigió a las víctimas.

“Cada historia de las víctimas que he tenido la posibilidad de escuchar me ha marcado y me ha dado fuerza para hacer el reconocimiento de los crímenes que cometimos en el marco del conflicto”, dijo al iniciar el reconocimiento.

Publicidad

Asimismo, agregó que en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP llegó a la JEP a "reconocer la adopción y ejecución de la política de secuestro dentro de las desaparecidas FARC. Reconocimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad de carácter no amnistiables, de acuerdo con los hechos y conductas determinadas por la sala de reconocimiento”.

Rodrigo Londoño reiteró durante su intervención que “hemos venido aquí a asumir nuestra responsabilidad, individual y colectiva, frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.

También reconoció que los “actos y conductas en los que condenamos a cientos de seres humanos a vivir años en condiciones de indignidad, sufrimiento” tuvieron graves "efectos en sus entornos familiares”.

Puntualizó: "Estamos ante ustedes reconociendo que, a nombre de ideas revolucionarias, cometimos estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

Publicidad

También intervienen de manera personal otros exintegrantes del grupo ilegal: