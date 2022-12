¿Tiquetes muy baratos en internet? Cuidado, así están estafando a viajeros

Un hombre compró tiquetes para Panamá a mitad de precio, pero pronto se dio cuenta de que estos a su vez fueron adquiridos con tarjetas robadas.

El hombre, que pidió protección de su identidad, cuenta que su sueño era conocer Panamá en estas vacaciones. Entonces buscó en internet las opciones más baratas.

“Una señora, por internet, me ofreció tiquetes por mitad de precio de lo que estaba normalmente en las agencias, tome la decisión de adquirirlo”.

Con maletas, familia y la ilusión de conocer ese país, presentó sus tiquetes en el aeropuerto de Bogotá.

“Cuando estoy chequeando la señorita que me recibe el pasaporte y el tiquete me pone un inconveniente y llamó a la Policía”.

El susto fue mayor...

“Cuando llega la Policía me dicen que lo acompañe a una entrevista y me indican que el tiquete mío ha sido comprado con una tarjeta clonada, el cual no tenía la menor idea. No pude viajar, perdí el dinero porque no le he recuperado”.

Además, no fue el único estafado. Al menos 50 personas cayeron en la misma trampa en Bogotá, Cali, Cartagena, Pereira y Medellín. Con las denuncias lograron capturar a parte de la banda que además de robar tarjetas de crédito también las clonaban en todo el mundo para comprar paquetes turísticos y venderlos a menos de la mitad del precio original por internet.

Por eso, preste atención a las recomendaciones.

“Si ve que son unas promociones demasiado baratas, demasiado asequibles, confírmelo bien. Y si quiere acompañamiento de la Policía, el CAI virtual está a su disposición para que haga la verificación”, dice Jorge Vargas, director de la Dijín.

La redada internacional dejó la captura de al menos 200 personas en Colombia, Estados Unidos y Europa.