Todas las medidas que regirán en Bogotá este viernes por partido de Colombia

La Alcaldía de Bogotá decretó la prohibición de compra, venta y consumo de alcohol en la capital durante el partido de cuartos de final del Mundial entre Colombia y Brasil del próximo viernes, para evitar hechos de violencia.

En esta ocasión la medida tendrá un horario más reducido que en los tres anteriores partidos en los que se prolongó durante 24 horas: la ley seca empezará a regir a las 10.00 a.m. y terminará a las 10:00 p.m. El partido entre los dos combinados se disputará a las 3:00 p.m.

La reducción a la mitad del horario de la ley seca ocurre tras las protestas del gremio del ocio por las millonarias pérdidas producidas durante los anteriores partidos, ya que tan solo en el debut de Colombia ante Grecia, el 14 de junio, no rigió la medida.

En compensación, la Alcaldía de Bogotá extendió para el viernes el horario de apertura de los locales nocturnos hasta las 5:00 a.m.

Las autoridades locales empezaron a implementar esta medida tras la muerte de nueve personas en riñas durante el festejo de la victoria de Colombia sobre Grecia por 3-0.

Tras dos partidos sin homicidios, en el último encuentro, el de octavos de final entre Colombia y Uruguay, se lamentaron otros ocho muertos, seis por arma blanca y dos por arma de fuego, según reportó la Alcaldía.

En Bogotá también se prohibió la compra y venta de harina y espuma, elementos usados durante los festejos y que producen algunas de las riñas, aunque se desestimó decretar el toque de queda para los menores de edad, como sí hacen otras ciudades del país.

Tarde cívica en el país



El presidente Juan Manuel Santos anunció que el próximo viernes a partir de la 1:00 p.m. los funcionarios del Gobierno podrán ausentarse de su trabajo.

De acuerdo con la declaración del mandatario, solamente aquellos empleados de servicios especiales, la parte de seguridad y salud, tendrán que mantenerse en sus labores.

De igual forma Santos instó a los colombianos a celebrar con mucha calma y mucha tranquilidad