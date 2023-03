"Todas las semanas hay una matazón": familiares de soldado asesinado por el ELN en Catatumbo

En Girón, Santander, familiares de uno de los ocho soldados asesinados por el ELN en el Catatumbo alzaron su voz. No solo lo hicieron por Johan Gómez Gélvez, también por sus otros ocho compañeros víctimas de una emboscada por parte de esa guerrilla.

Johan tenía apenas 19 años y llevaba 10 meses prestando el servicio militar.

“Es una cobardía lo que ellos hicieron porque no hubo ningún combate, fue agarrar a alguien que a esas horas estaba descansando, otros que estaban haciendo su tarea, que es cuidar los bienes del país”, indicó Alirio Gómez, papá del soldado asesinado.

El joven tenía a su familia en Girón, Santander, y soñaba con la carrera militar.

Publicidad

Sandra Ramírez, tía del soldado asesinado, dijo por su parte que no puede creer “que una guerra absurda nos arrebate jóvenes con sueños e ilusiones y destrocen una familia de esta manera”.

Y Rosa Gómez, abuela de la víctima, exclamó: “¿Cuál es el cese al fuego? Todas las semanas hay una matazón de (miembros) del Ejército. Además esos muchachos tan recién, como dice, tan recién entrenados”.

Los sueños también fueron truncados para cuatro militares de La Guajira: Herzel Fernández Bonivento, José David Pushaina Epiayú, Fabio Epinayú Ipuana y Jaime Manuel Redondo; así como los de Kevin Andrés Acevedo, oriundo de San Alberto (Cesar) y Rafael Fallace, de Fundación (Magdalena), soldados que estaban entre los 19 y 23 años de edad y llevaban menos de un año prestando servicio militar.

Publicidad

En la zona, a pesar de los esfuerzos entre los mismos compañeros de proteger sus vidas, los cabos Brayan Alberto Gómez, de Palmira (Valle del Cauca), y Juan Mateo Benavides Bohórquez, de Bogotá, quienes estaban al frente de esta unidad militar, murieron de forma inmediata.

Entre tanto, los demás soldados que resultaron heridos por la acción del ELN se recuperan en la clínica Medical Duarte en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Según el más reciente parte médico, siete de los afectados se encuentran en recuperación y otros dos permanecen en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

Mensaje de Petro al ELN

El presidente Gustavo Petro se refirió al ataque por parte del ELN que dejó un saldo de 9 soldados muertos y otros 9 heridos. Entretanto, las familias de las víctimas todavía no dan crédito a lo que ocurrió en el Catatumbo.

Publicidad

“Que no se confundan, si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustemos. No se confundan, queremos ahorrarle a la sociedad muertos de allá y muertos de acá. Queremos que ese camino se cierre, pero no por cobardía, sino porque creemos firmemente que este país puede tener una segunda oportunidad”, manifestó Gustavo Petro.