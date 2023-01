“Todo empezó a oler a quemado”: afectada por accidente de tractomula en Boquerón

Una persona murió y 22 resultaron heridas luego de que el vehículo embistiera seis carros, ocho motocicletas y viarios peatones en la vía Melgar-Bogotá.

"Esa cosa venía como sin parar (…) la gente gritaba, unos corrían, todo empezó a oler como a quemado", contó Margarita García, una de las comerciantes afectadas por el incidente ocurrido en un parador de venta de dulces.

Según ella, se encontraba en su negocio cuando "se vino ese carro encima y yo estaba de espalda. A mí me cogió de los pies y no sé cómo me salvé con mi familia".

"Eso fue una cosa en segundos. Cuando sentimos el estruendo y vimos esa mole que venía lo que hicimos fue correr", dijo por su parte Campo Elías Cardozo, que tenía su carro estacionado justo en el sitio en el que la tractomula se detuvo.

La causa por la que el conductor del camión perdió el control del vehículo es motivo de investigación.

"Del lugar fueron evacuadas 22 personas para verificar su estado de salud, algunos con traumatismos, una persona grave", informó el coronel Jorge Esguerra, comandante de la Policía de Tolima.

