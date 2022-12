“Todo lo básico de los colombianos más necesitados no tendrá IVA”: Minhacienda

“Aquí no estamos tapando un hueco”, declaró de forma enfática el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al defender el proyecto de reforma tributaria que cursa ante el Congreso. El funcionario pasó al tablero en Noticias Caracol y explicó lo que en su concepto son las bondades del proyecto presentado por el Gobierno.

Cárdenas aseguró que las personas de bajos ingresos no se verán afectadas por la reforma. Su argumento es que los productos básicos de la canasta familiar como alimentos y transporte no serán gravados.

Otro tema que tiene inquietos a los colombianos es la obligación, a más de medio millón de personas, para que declaren renta. Este requisito será para quienes devenguen más de 2.750.000 pesos mensuales. Según el ministro, esto supondrá el pago aproximado de $ 30.000 por cada mes, lo que en su concepto no representa mayor esfuerzo. No obstante, Cárdenas declaró que esto no significa que necesariamente tengan que pagar, ya que podría haber devoluciones con base en las retenciones hechas.

“Se mantiene el cuatro por mil”, afirmó por otra parte el funcionario. “Esto nos da casi 6 billones de pesos, es igual al IVA”. “La comisión de expertos planteó que si se elimina el cuatro por mil el IVA tendría que subir tres puntos más. O sea, adicionales a los de los que ya estamos hablando. Por eso el cuatro por mil se queda. Pero ojo, si usted maneja una cuenta mensual donde mueve menos de 9 millones de pesos, no tiene cuatro por mil. Está exenta. Esto es solo para movimientos grandes”, declaró Cárdenas.

De acuerdo con el funcionario uno de los puntos más fuertes de la reforma es el combate de la evasión, y explicó que la iniciativa propone mayores controles a la contratación a entidades sin ánimo de lucro o cooperativas, que en algunos casos son figuras empleadas para la evasión de impuestos.