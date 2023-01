Todo lo que debe saber para comprar moto en Colombia y adquirir la respectiva licencia de conducción

En Colombia, comprar moto se ha vuelto una necesidad para muchos, pero manejarla requiere más que habilidad. Según las normas vigentes, para acceder a una licencia de conducción se debe cursar un total de 15 horas prácticas y 25 teóricas. En conclusión, sacar la licencia A1 y A2 exclusiva para motos conlleva responsabilidad.

"Vamos a aprender lo básico en cualquier academia de conducción. Vamos a aprender más enfrentándonos al tráfico, estando en el tráfico, donde los carros nos van a pasar, nos van a revisar, nos van a cerrar, nos van a estar cada ratico enfrentando a situaciones adversas que van a poner a prueba nuestra conducción y lo que vamos a aprender en el curso", comenta Edwin Gómez, instructor de ABC de Formación.

Y es que, de cada diez motos que circulan en Bogotá, ocho son para fines laborales. Por lo que el incremento en la expedición de la licencia de conducción es notoria.

"Yo hago domicilios, actualmente manejo una pescadería, donde transporto pescado, y considero que la moto es un sustento para mí y para mi casa, para mi familia la moto es bastante importante", señala Érika Sánchez, motociclista.

Sin embargo, los requisitos a la hora de comprar moto también están en el concesionario, no solo basta con presentar la cedula y tener el dinero.

"Independientemente de cuál sea el pago, la persona tiene que estar al día en comparendos y multas, tiene que estar inscrito en el RUNT, tener su documento de identificación, y lo ideal sea pues que tenga su licencia de tránsito", dijo Miguel Arciniegas, vendedor concesionario Benelli AV 19.

Pero un curso de conducción no solo es para adelantar el trámite de la licencia, sino para generar conciencia en la vía y evitar la siniestralidad.

"Esto no es en la calle, no es un juego, no es para estar corriendo, no es para estar generando maniobras peligrosas, que si la moto nos brinda unas facilidades en transporte, pero que sea lo más seguro posible, evitar también siniestralidad vial", apunta Edwin Gómez.

Recuerde que si es su primera vez al momento de solicitar la licencia de conducción debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito con su certificado de la escuela completo.