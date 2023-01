¡Toma tu trino! Sube el tono de las campañas en redes sociales

Recientes publicaciones de Petro y Uribe, entre otros, así lo evidencian. Hablamos con expertos y con voceros de algunas campañas.

Gustavo Petro publicó en las últimas horas: “Violan periodistas y matan testigos. Y aún creen que son una alternativa política que merece gobernar a Colombia”.



Y Álvaro Uribe escribió, también hace poco: “El doctor Gustavo Petro es tan mal administrador como Maduro y tan buen orador como Chávez”.



Y no fueron los únicos. Ernesto Macías trinó: “Hoy Santos busca favorecer a su candidato Vargas Lleras (6%) utilizando a su contratista JJ Rendón (hacker) fingiendo una asesoría gratis a @IvanDuque”.





Campaña Santos 2010 y Santos/Vargas 2014 (Roberto Prieto) contrataron a JJRendón.

Y Luis Felipe Henao replicó: “Yo mejor no lo controvierto con la foto donde salen todos los del Centro Democrático porque me da miedo que me pase lo mismo que el testigo que denuncio Daniel Coronell”.



Según Victor Solano, experto en tema de redes sociales, todavía no lo hemos visto todo en esta campaña.

“La temperatura, el tono de las campañas va a seguir subiendo y me atrevo a decir que podemos llegar a ver efectos de publicidad negra operando en las últimas dos semanas”, dijo.

Hablamos con las campañas sobre estos ataques que sin duda dividen y polarizan más el ambiente político.

“Creo que ese tipo de provocaciones lo que puede es posibilitar escenarios de violencia", señaló Jorge Rojas, vocero de la campaña de Petro.

“Que haya un debate de propuestas. Cuando uno abandona un debate de propuestas pues empiezan a haber hechos que empiezan a reñir con lo delictual”, recalcó Henao, gerente de la campaña ‘Mejor Vargas Lleras’.

“Hay que decirle a Petro y a Vargas Lleras que le bajen y desde luego trataremos de decirle a nuestra militancia, porque son los que responden, que por favor no respondan”, sostuvo Macías, senador del Centro Democrático.

Cabe señalar que los jueces han catalogado muchos pronunciamientos en las redes sociales como injuria y calumnia, lo que ha llevado incluso a la rectificación.