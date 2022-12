Tome nota: estas son las restricciones en su ciudad por partido de Colombia

Las autoridades preparan un plan de seguridad para evitar desmanes en algunas regiones del país por el partido entre Colombia y Brasil, este viernes.

En Bogotá, así aplicará la restricción de Pico y Placa este viernes 4 julio.

Vehículos particulares: placas 0-2-4-6-8. En la mañana de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Taxis: placas 9-0. La restricción se levantará a la 1:00 p.m., únicamente por este día.

Motocicletas: placas que terminen en dígito par (0-2-4-6-8) y letras A,B, D. Además, se restringe el parrillero. Las motos que presten servicios de mensajería o domicilios están exentas de restricciones.

Además, el TransMilenio también ampliará su servicio en una hora al final de la jornada, como parte de las medidas adoptadas por la Administración Distrital con ocasión del partido del para el próximo viernes.

Los servicios troncales que ampliarán su horario son:

Corrientes: B1-F1, D3-H3, C4-H4, G5-B5, J6- K6, L7-M7

Expresos: H74-B73, F23-J23, D21-H21, E26-D26, C71-G71, B12-G12, L10-K10, M51-F51 Y G43-K43

Duales: M80-L80, M84-C84, M86-K86

Las rutas alimentadoras del Sistema también ampliarán en una (1) hora su jornada de servicio y en el caso del componente zonal, se aumentará una hora la operación en las siguientes rutas:

91: Bosa San José - Porciúncula

544 B: Verbenal - Teusaquillo

60: Cortijo - Lomas

La ruta nocturna N04: Puente de Guadua - Terminal del Sur, mantendrá su actual horario de operación que va desde las 22:00 hasta las 5:00 con sus paradas habituales.

Pasto:

La Alcaldía de Pasto declaró tarde cívica a partir de las 12 m. Se prohibió la circulación de motos y carros desde el viernes a la 1:00 p.m., hasta el sábado hasta las 5:00 a.m.

Santa Marta:



Para evitar hechos violentos en la capital del Magdalena, se prohibió el uso de la motocicleta desde las doce del mediodía de este viernes hasta la medianoche del mismo día. De igual manera, se restringe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, la venta de espuma y maizena, así como también está prohibido el cierre de vías y el funcionamiento de Pick Up o la organización de verbenas y tómbolas.

Cartagena:

En la capital del Bolívar, la policía intentará controlar posibles desmanes y hechos violentos durante y después del partido de la selección Colombia contra Brasil. En la heroica la alcaldía no decretó la ley seca sin embargo se restringe el uso de motos a partir de las 11 de la noche de hoy hasta el día sábado.

Cali:

Las autoridades en la Sultana del Valle decretaron el día cívico, el plan desarme desde las 6 de la mañana del viernes, hasta la misma hora del sábado, ley seca de 6 am a 9 pm y restricción a motocicletas, en este mismo horario.

Medellín:

En el Valle de Aburrá se mantiene la restricción al parrillero, vigente desde el año anterior. No habrá ley seca y más de 2 mil uniformados vigilarán los principales sitios de concentración de la ciudad. Se pidió a la ciudadanía control y respeto al celebrar con espuma y harina.

Neiva:

En Neiva no se decretó la ley seca, se prohibió el parrillero de una de la tarde a 9 de la noche, el parqueo frente a establecimientos públicos y la utilizacion de espuma o maizena, pólvora, el porte de armas y la ubicación de televisores al exterior de los negocios. Entre tanto, en los municipios huilenses de Acevedo y Garzón se decretó la ley seca, mientras que en Pitalito se prohibió la circulación de motocicletas desde las 6 de la mañana hasta las cinco de la mañana del otro día

Cúcuta:

Las autoridades en la capital motilona mantuvieron las medidas para evitar alteraciones de orden público para para el encuentro entre Colombia y Brasil. La prohibición de circulación de motocicletas regirá a partir de mañana a la 1 p.m. hasta el sábado a las 6 a.m., también habrá toque de queda para menores de edad a partir de mañana a la 1 pm hasta el sábado a las 6 a.m.

También se restringe totalmente el porte de armas de fuego con salvo conducto. Adicionalmente se prohibió la venta y consumo de licor en espacios públicos como parques y avenidas

Las principales avenidas de la ciudad serán cerradas desde las 3 de la tarde hasta las 9 pm

En los municipios fronterizos como Pedro Maria Ureña y San Antonio del estado Táchira de Venezuela habrá ley seca y se prohíbe la circulación de motos.

Popayán:

En la ciudad blanca, gracias al buen comportamiento registrado durante las celebraciones de los partidos de la selección, no habrá ley seca. En cambio, se decretó restricción del parrillero desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., también se prohibió el uso de talcos y harinas.

Se restringe también el transporte de personas en vehículos de carga durante las caravanas, y el porte de armas, para evitar que se registre algún accidente. Así mismo se habilitó la autopista que atraviesa la ciudad de sur a norte pero sin retorno en las glorietas para la realización de la caravana. El llamado de las autoridades es a continuar celebrando en paz.