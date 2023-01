Toque de queda en Bogotá: entre la protesta y la zozobra

Mientras unos evadieron la norma para manifestarse, otros denunciaron que vándalos entraron a conjuntos residenciales. Así fue el día después del paro nacional. 23 de noviembre 12:24 a.m.: El alcalde, que sigue en el puesto de mando unificado, afirma que “todavía siguen días complicados”. Sin embargo, dijo que “nuestra ciudad, nuestra democracia y nuestras instituciones prevalecerán”.

Todavía siguen días complicados. Pido a nuestros ciudadanos paciencia y resistencia y los invito a que enfrentemos unidos a los que nos han hecho daño y quieren seguir haciéndonoslo. Nuestra ciudad, nuestra democracia y nuestras instituciones prevalecerán. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) November 23, 2019

23 de noviembre 12:05 a.m.: El general Óscar Atehortua, director de la Policía Nacional, llamó a la calma y sostuvo que hay quienes quieren hacer "terrorismo psicológico". Señaló que "Bogotá está durmiendo en paz" y agregó que las autoridades están dispuestas a verificar si están ocurriendo situaciones de alteración al orden público.

11:00 p.m.: “Hay una campaña orquestada para crear terror en residentes de apartamentos”, aseguró el alcalde Enrique Peñalosa tras las denuncias sobre vándalos que intentaron saquear conjuntos residenciales.



Informo a los ciudadanos que hay una campaña orquestada para crear terror en residentes de apartamentos en relación con el ingreso de vándalos a robar. De todas maneras estamos atentos y respondemos a cualquier llamado de emergencia! pic.twitter.com/Z6QAYFWA1B — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) November 23, 2019

10:40 p.m.: En barrios de Engativá, ciudadanos se arman para enfrentar a vándalos que buscan ingresar a conjuntos residenciales.

10:25 p.m.: Vándalos incendian una entidad bancaria en Fontibón.



#LoÚltimo Vándalos incendian una entidad bancaria en Fontibón. Pese al toque de queda, aún se presentan algunas alteraciones al orden público en Bogotá. Estamos en vivo >>> https://t.co/gGsE6oCA0X pic.twitter.com/FoCtX2Gpa5 — Noticias Caracol (@NCBogota) November 23, 2019

10:18 p.m.: Decenas de ciudadanos desafían el toque de queda y marchan por la calle 80 con avenida Ciudad de Cali.

10:00 p.m.: Alcaldía de Soacha amplía toque de queda en el municipio. Aplicará para todas las personas desde las 9:00 p.m. del viernes hasta las 5:00 a.m. del sábado.

9:35 p.m.: Pese al toque de queda, varios ciudadanos se manifiestan con cacerolas en la calle 145 con carrera Décima, cerca del conjunto donde vive el presidente Iván Duque.

9:30 p.m. Tanquetas del Ejército y militares patrulla barrio de Patio Bonito, suroccidente de Bogotá.

9:20 p.m.: El alcalde Enrique Peñalosa pide a los ciudadanos tranquilidad.

“Hay miles de rumores y noticias falsas circulando. Hay tranquilidad total en casi toda la ciudad. Estamos revisando y actuando donde no es así. Hacemos todo para atender rápidamente cualquier llamado”, dijo.

9:15 p.m.: En barrios como Hayuelos, Nueva Castilla Suba Compartir y Las Cruces, vándalos han intentado entrar a la fuerza a viviendas.



Habitantes de varios sectores de Bogotá reportan que vándalos han intentado ingresar a conjuntos en Hayuelos, Castilla, Suba, Las cruces, Casa Linda, Colina, entre otros. >>> https://t.co/KCWuVhVCXG #NoALosVándalos pic.twitter.com/yho5twqtFG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 23, 2019

9:00 p.m.: Comienza toque de queda en toda la ciudad. Once mil efectivos de la Policía están en las calles.

8:45 a.m.: Secretaría de Salud de Bogotá declaro alerta amarilla en la red hospitalaria pública y privada para fortalecer la atención en salud.

8:00 p.m.: Inicia toque de queda en localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

7:06 p.m.: Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, informó que los estudiantes que están dentro de la institución, y que no tienen a dónde ir, pueden quedarse ya que se va a habilitar un salón para dormir. “También conseguiremos comida. Está el equipo al frente y yo estoy pendiente”, indicó.



Pueden quedarse. Se va a habilitar un salón para dormir. También conseguiremos comida. Está el equipo al frente y yo estoy pendiente. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) November 23, 2019

7:00 p.m.: La oposición, con el representante Mauricio Toro como vocero, pidió al presidente asumir su responsabilidad y cumplir los reclamos que hicieron los ciudadanos durante la histórica jornada del paro nacional el 21 de noviembre.



"Es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad y deje de excusarse en los errores del pasado": declaración de la oposición https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/yYqTemDdhm — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 23, 2019

6:50 p.m.: En alocución presidencial, Iván Duque anunció que, a partir de la próxima semana, dará inicio a una conversación nacional con todos los sectores sociales y políticos “para edificar un camino significativo de reformas”.

Además, aseguró que el inicio de estos diálogos “nos permitirá seguir fortaleciendo la democracia y que todos unidos pasemos las páginas del odio, la violencia y la desigualdad”.



“La próxima semana daré inicio a una conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social”: presidente Iván Duque en alocución https://t.co/yqNEZKp2QB #NoALosVándalos pic.twitter.com/mwoBpaqBlT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 22, 2019

6:35 p.m.: El partido entre Federer vs. Zverev, en el Movistar Arena, iniciará a las 6:45 p.m. debido a la situación de orden público en Bogotá.

6:10 p.m.: Por toque de queda, se levanta el pico y placa en Bogotá.

6:00 p.m.: Tras la delicada situación de orden público, el alcalde Enrique Peñalosa decreta toque de queda en todo Bogotá a partir de las 9:00 p.m.

5:40 p.m.: Por la situación de orden público en Bogotá, TransMilenio operará este viernes hasta las 7:00 p. m. "Mañana sábado 23 de noviembre iniciaremos operación a las 6:00 a.m.

5:10 p.m.: Debido a la delicada situación de orden público en Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa decretó el toque de queda en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar desde las ocho p.m.

5:05 p.m.: Centro comercial Titán Plaza, al occidente de la capital, cerró sus puertas, de manera preventiva, por recomendación de autoridades.

5:00 p.m.: En el barrio Lucero, Ciudad Bolívar, comerciantes se armaron con palos y piedras para enfrentar a vándalos.



#EnDesarrollo En el barrio Lucero, Ciudad Bolívar, comerciantes se armaron con palos y piedras para enfrentar a vándalos. Siga, minuto a minuto, lo que pasa en Bogotá >>> https://t.co/4F7EZ4bh9W pic.twitter.com/zq1UQb6CqX — Noticias Caracol (@NCBogota) November 22, 2019

4:43 p.m.: Fuerza pública despeja a manifestantes de la Plaza de Bolívar con gases lacrimógenos.



Esmad evacuó la Plaza de Bolívar, en donde centenares de ciudadanos se congregaban para nuevo cacerolazo https://t.co/RfAxPT57FI #NoALosVándalos pic.twitter.com/jmXpnbUQwK — Noticias Caracol (@NCBogota) November 22, 2019

4:10 p.m.: Hay complicaciones del orden público en la autopista Norte por manifestantes. Buses escolares han quedado atrapados y escasea el transporte público.



Autopista norte: decenas de rutas escolar, atrapadas por complicaciones de movilidad https://t.co/x4HYVjugAN pic.twitter.com/WCE6rAxDg3 — Noticias Caracol (@NCBogota) November 22, 2019

4:00 p.m.: Ya son 76 estaciones de Transmilenio cerradas debido a las protestas y alteraciones al orden público en Bogotá. Miles de ciudadanos tienen que caminar a sus casas.

3:50 p.m.: Duros enfrentamientos entre encapuchados y fuerza pública en Patio Bonito.

3:45 p.m.: Ya suenan las cacerolas en la Plaza de Bolívar. Varios manifestantes continúan las protestas iniciadas con el paro nacional del 21 de noviembre.



Pese a la lluvia, cientos llegan a la Plaza de Bolívar para cacerolazo convocado para las 4:00 p.m. https://t.co/x4HYVjugAN pic.twitter.com/nqKtt3cZqA — Noticias Caracol (@NCBogota) November 22, 2019

3:20 p.m.: Cerca del Portal de las Américas, en la avenida Ciudad de Cali con calle 42ª sur, la situación de orden público es complicada.



#EnDesarrollo Cerca del Portal de las Américas, la situación de orden público es complicada. Así está la avenida Ciudad de Cali con calle 42ª sur a esta hora. Siga, minuto a minuto, nuestro cubrimiento especial >>> https://t.co/zcp4K72J1j pic.twitter.com/4p4xNYAYMA — Noticias Caracol (@NCBogota) November 22, 2019

2:47 p.m.: Frente a la Universidad Javeriana, en la carrera Séptima con calle 42, estudiantes protestan pacíficamente.

2:30 p.m.: Empiezan a llegar manifestantes, que protestan pacíficamente, a la Plaza de Bolívar de Bogotá.

2:26 p.m.: Se complica la situación en Molinos: encapuchados se enfrentan a policías.

2:00 p.m.: El alcalde Eleázar González decreta toque de queda en Soacha para menores de edad a partir de las 9:00 p.m. de este viernes. También rige ley seca desde el mediodía hasta las 6:00 a.m. del sábado 23 de noviembre.

Decretan toque de queda para menores en Soacha por desmanes 1:30 p.m.: Se reportan saqueos en supermercados en Patio Bonito y Molinos.



1:15 p.m.: Transmilenio entrega reporte sobre las manifestaciones que se realizan a esta hora en Bogotá. Estas son las estaciones afectadas:



#TMahora (1:00 p.m.) Reporte #11 Manifestaciones activas:

-Sur: desde San Mateo hasta estación Alquería

-Américas: desde Portal hasta estación Tv 86

-Caracas Sur: desde Portales Tunal y Usme hasta estación Calle 40 sur

-Eje ambiental: cerrado

-Norte: Terminal y 187 — TransMilenio (@TransMilenio) November 22, 2019

1:00 p.m.: Vándalos robaron un bus del SITP y causaron pánico durante media hora en Ciudad Bolívar.



#LoÚltimo ¡No más vandalismo! Manifestantes roban bus del SITP y le causan heridas al conductor - https://t.co/7TBT12zoxV#LoQueDejaElParo pic.twitter.com/OyhVF4pmP1 — Noticias Caracol (@NCBogota) November 22, 2019

Policías recuperaron el vehículo y reportaron que el conductor de servicio público resultó herido.

12:00 p.m.: Inició la ley seca en Bogotá; regirá hasta el sábado a mediodía.

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que se decretó esta medida para minimizar los riesgos de violencia.

Reporte 10:10 a.m.

Corredores viales afectados:



Reporte 9:45 a.m.

Caracas SUR: toda la troncal, Portal Usme y Tunal

NQS: CAD y Paloquemao

NQS Sur: desde San Mateo hasta CAD

Calle sexta: Tygua y Guatoque

Troncal Américas: Portal, Patio Bonito y Biblioteca Tintal

Reporte 9:00 a.m.

Caracas Sur: Flota hace retorno en estación Tercer Milenio

NQS Sur: Retorno en Comuneros

Troncal Américas: Cerrados Portal Américas y estaciones Patio Bonito y Biblioteca Tintal

Esta son algunas de las manifestaciones que se llevan a cabo en los distintos corredores viales:



Reporte 8:46 a.m.

Caracas Sur: Flota hace retorno en estación Tercer Milenio

NQS Sur: Retorno en Comuneros

Troncal Américas: Cerrados Portal y estaciones Patio Bonito y Biblioteca Tintal

Reporte 8:17 a.m.

Troncal Caracas Sur: desde Nariño hasta Portal Tunal y Portal Usme.

Troncal NQS Sur: desde SENA hasta San Mateo.

Troncal Américas: desde Biblioteca Tintal hasta Portal Américas.

Reporte 7:37 a.m.

Portales: Américas, Tunal, Usme, Sur

Estaciones: Molinos, San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa, Bosa, Consuelo, Biblioteca, Parque, Socorro, Biblioteca Tintal y Patio Bonito



Protesta en estación Molinos de Transmilenio genera inconvenientes en la movilidad de esta zona del sur de la capital - https://t.co/7TBT12zoxV#LoQueDejaElParo pic.twitter.com/ProGpITLlq — Noticias Caracol (@NCBogota) November 22, 2019

Hacia el norte de la capital, se presenta represamiento de vehículos en el portal.