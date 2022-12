Tormenta entre jueces de garantías y fiscales por libertad a delincuentes reincidentes

Un memo de Néstor Humberto Martínez pidiendo un reporte de quienes no los enviaran a la cárcel molestó a los funcionarios judiciales.

El fiscal general le pidió a sus subalternos un reporte de los jueces de garantías que se nieguen a enviar a prisión a los indiciados o imputados que ya son reincidentes, pues muchos son dejados en libertad.

En este audio que se filtró, la orden la comunica el director de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González León.

"El señor fiscal general de la Nación ordenó que hiciéramos un levantamiento de todos los jueces de control de garantías que no han querido aplicar la peligrosidad objetiva como argumento; el que tenga varias anotaciones en los tres últimos años debe irse para la cárcel", se escucha decir a González.

La polémica medida la corrobora un memorando del director de fiscalías del Chocó, quien imparte la instrucción a sus fiscales delegados ante el tribunal, especializados, seccionales y locales.

"Las investigaciones donde los jueces de control de garantías han inaplicado esta normatividad, señalando el número del sistema penal oral acusatorio y remitiendo el audio de la audiencia respectiva", dice el texto.

Esta orden de la Fiscalía despertó una alerta entre los jueces, quienes han señalado que se trata de una intimidación que pone en riesgo su independencia a la hora de tomar una decisión, como es enviar o no a la cárcel a una persona.

“Y si es el caso iniciar las acciones que corresponda como corporación, ante los organismos judiciales para que se respete la independencia judicial en Colombia”, indicó Hermes Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

Decanos de Derecho sostienen que la medida del fiscal es un abuso de poder, ya que existen mecanismos legales como la reposición y la apelación, cuando un juez no accede a la petición de enviar a la cárcel al acusado.

Para los jueces, la medida del fiscal es un acto ilegítimo de poder.

