Tormenta tropical cayó como una bendición en La Guajira

Además, la Alcaldía Local de Chapinero lanzó la campaña "Yo soy wayú" para recoger mercados destinados a las comunidades de la Alta Guajira que padecen hambre y los efectos de la sequía, informó este lunes la institución.

Con el propósito de apoyar a grupos de wayuús afectados por la intensa sequía en La Guajira, la Alcaldía de Chapinero inició la campaña "Yo soy wayú", que ha difundido afiches con rostros de indígenas en lugares como el Parque de Lourdes, Chapinero centro y Zona T, lugares estratégicos de la localidad, para estimular a la sociedad a que done alimentos.

Esta campaña busca beneficiar a más de 2.000 familias en el marco de una alianza con la Fundación Proyecto de Sostenibilidad por las Comunidades Wayuú (Prosowa), dedicada a promover y buscar recursos que contribuyan a la calidad de vida de las comunidades indígenas en La Guajira, y la organización Art On The Wall (Arte en la Pared).

"Nuestro compromiso como servidores públicos de la Bogotá Humana y como colombianos no solo está ligado a las problemáticas de nuestro territorio sino a las de todo el país", manifestó el alcalde Local de Chapinero, Mauricio Jaramillo Cabrera, en un comunicado.

Las donaciones se recibirán en las instalaciones de la Alcaldía de Chapinero de lunes a viernes, de nueve de la mañana a seis de la tarde, hasta el próximo 1 de septiembre.