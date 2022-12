Torregrosa rompió todos los protocolos: habla escolta herido en atentado a Galán

Angulo era el guardaespaldas que estaba más cerca del candidato presidencial en el momento del atentado. Durante el juicio que se le sigue al exdirector del DAS, general Miguel Maza Márquez, aseguró que el jefe de seguridad del entonces candidato presidencial rompió todos los protocolos.

“No estaba donde debería estar. Es más, me atrevo a decir que en el momento del atentado el muerto hubiera sido él y no Santiago Cuervo, porque Santiago Cuervo pasó de ser (posición) dos a uno”, explicó Angulo a los magistrados.

Dijo también que el nuevo jefe de escoltas advirtió que había sido designado por el general Maza Márquez.

“El teniente Torregrosa llegó con unas ínfulas y nombrando al general Maza. Diciendo que el general Maza me mandó acá para hacer y deshacer como se dice (sic). Y el que no obedezca se va”.

Agregó que el teniente no advirtió a Galán de ningún peligro en Soacha.

“…que ya todo estaba arreglado en la plaza de Soacha. Nosotros, sorprendidos, pues bueno…vamos. En ningún momento le dijo al doctor Galán que no asistiera”.