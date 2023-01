Trabajadores con contratos por prestación de servicios dejarían de pagar seguridad social anticipada

Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio 4 meses al Gobierno para reglamentar disposición. Se calcula que unas 800.000 personas laboran bajo esta modalidad.

“Hoy la gente tiene que sacar plata prestada, pagar gota a gota, intereses o empeñar un objeto para pagar la seguridad social, después pasar la cuenta de cobro y esperar a que le paguen”, dijo la representante Angélica Lozano –

La parlamentaria, que interpuso una demanda, dice que espera que el Gobierno cumpla con lo dispuesto en su propio plan de desarrollo.

Para el gremio de las EPS, el fallo es peligroso.

“Como están hoy las cosas, como está reglamentado, una persona que no aparecen las bases de datos de cotizante es una persona que no tiene seguro. Por lo tanto no recibe atención, eso sería grave para este tipo de personas que tienen contratos”, indicó Jaime Arias, presidente de Acemi.

La agremiación le pidió al Gobierno que aproveche los tres días que tiene para impugnar el fallo. Mientras, se espera que el Ministerio de Salud se pronuncie en las próximas horas sobre la decisión judicial.