Trabajadores del hospital Tomás Uribe bloquearon doble calzada Tuluá-Buga, Valle

Foto: Cortesía María Antonia

El hospital, ubicado en el municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca, solo está atendiendo urgencias. Asimismo, once médicos generales han renunciado a causa de la falta de pago por su servicio.

"La situación es muy difícil porque en estos momentos hay muy pocos pacientes en la institución. Nosotros nos declaramos solamente atendiendo urgencias vitales, porque queremos llamar la atención de que aquí nos están acabando lentamente. No hay voluntad política del Gobierno Nacional", aseguró el médico Jorge Torres.

El galeno aseguró que a los trabajadores del centro asistencial se le adeudan los salarios de los últimos cuatro meses, vacaciones de otros años, así como dotación y parafiscales de cuatro años.

Torres destacó que el problema económico que afronta el Hospital Tomás Uribe es muy grande, pues, pese a que enviaron una nueva generante, no hay apoyo para la institución.