Trabajadores se quejan y Gobierno se defiende: así avanza el paro nacional en Colombia

“Estamos bajo la dictadura de la cartera económica, bajo la dictadura de un ministro de Hacienda que la única palabra que conoce es no”, dice la CGT.

Las movilizaciones del Magisterio, Asonal judicial y el sindicato del INPEC se tomaron las calles de las principales calles del país. En total, los organizadores de las protestas proyectan que unas 600.000 personas hagan parte de ellas.

Hablan los profesores

“Nuestro gremio es el peor pago que hay”, declaró la profesora Luz Ángela Rico, quien hizo parte de las movilizaciones en Bogotá.

“El salario que le están dando a un docente de categoría 2 es 1.600.000 pesos. Hagan cuentas para qué nos alcanza esto. Las personas que somos cabeza de familia tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar nuestra especialización o nuestros grados. El salario no compensa con una canasta familiar que cada día sí crece”, opinó, por su parte, Norma Constanza Díaz, quien lleva 13 años trabajando como profesora.

“Estamos peleando para que ingresen mayores recursos al sistema general de participaciones. De esta manera buscamos mejorar todo lo relacionado con la educación pública”, declaró el profesor bolivarense Yener Quintero Oñate.

El paro estatal de docentes afecta a los estudiantes de los colegios públicos del país.

Asamblea permanente de Asonal por 24 horas

El principal sindicato de funcionarios judiciales del país, Asonal, se sumó a la movilización del Magisterio.

Las principales sedes judiciales de Bogotá no prestaron servicios. Incluso, algunos jueces tuvieron que adelantar sus audiencias prioritarias en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía

Entre tanto, varios usuarios aseguraron verse afectados por el cese de actividades. Uno de ellos es el abogado Fernardo Taborda, quien calificó de “grave” la interrupción de las labores.

¿Qué piden los trabajadores estatales?

El pliego de peticiones que motiva el paro de trabajadores estatales es extenso, pero las centrales obreras lo sintetizan en una palabra: incumplimiento.

El presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, acusó al ministerio de Hacienda de no honrar los compromisos del Gobierno.

La principal exigencia es el aumento salarial para más de un millón de funcionarios de entidades públicas. Así mismo, los manifestantes piden nivelación de sueldos para el magisterio y un aumento en la planta de personal.

Otra petición es el pago de horas extras desde las 8:00 p.m., tal y como lo prometió el presidente Santos en campaña. También es punto de discordia la reducción de aportes para salud por parte de pensionados.

¿Qué responde el Gobierno?

“El Gobierno ha venido cumpliendo los diferentes pactos con los diferentes ministerios. Con Fecode se hizo un pacto hace varios años que se ha venido cumpliendo. En el Ministerio de Trabajo, en 2015, también se hizo un pacto. Hemos mejorado las condiciones laborales de manera muy significativa. En el Sena, por ejemplo, se dio la formalización de 3.000 personas”, declaró la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo.

Tanto sindicatos como Gobierno han manifestado su disposición de sentarse a la mesa en busca de una solución. Sin embargo, aún no se define fecha ni hora para estos encuentros.