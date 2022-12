“Trabajamos duro para quedar entre las primeras ciudades”: alcalde de Medellín

En diálogo con Luis Carlos Vélez, el alcalde Aníbal Gaviria reveló que hay alrededor de 12 edificaciones con problemas estructurales en la ciudad, habló sobre los pactos entre bandas criminales y dijo que las investigaciones de la Fiscalía no llegan a nada, en casos como el de mujeres decapitadas que tiran al río Medellín.

¿Por qué Medellín apoya los Premios Gabriel García Márquez?

Nosotros estamos empeñados en una política de atraer personas a Medellín. Eventos que permitan mostrar la ciudad.

Planeación Nacional dice que Medellín es una de las ciudades mejor administradas del país, ¿Cómo cae la noticia?

Estábamos trabajando duro para el primer lugar entre las capitales, pero creíamos que era difícil porque obviamente hay municipios pequeños, que sabemos pueden tener una administración menos compleja que una ciudad de dos millones y medio de habitantes. Pero estamos muy satisfechos y nos pone el reto de continuar ahí.

¿Esta es una ciudad intolerante?

Medellín es una ciudad que está avanzando cada vez más en el respeto a la diversidad en todos los aspectos. En el respeto a la equidad de género, pero quedan residuos y quedan rezagos no solo desde el punto de vista cultural sino también, hay que reconocerlo, desde el punto de vista criminal.

¿Qué está pasando con las construcciones en Medellín?

Nosotros hemos identificado entre 10 y 12 edificaciones con problemas estructurales y cuando hablo de edificaciones es edificios o unidades residenciales. Fundamentalmente, (los problemas son) los diseños y la ejecución posterior con esos diseños de construcción.

¿Este es un problema que le quita el sueño?

Es un problema que sin ningún lugar a dudas nos impacta, porque nuestro gobierno tiene una norma de conducta, diríamos una obsesión, que es el respeto y la protección de la vida.

Se han reducido los homicidios en Medellín, dicen que se trata de un pacto entre bandas y dejan a un lado la institucionalidad ¿Es cierto?

Yo no puedo decir que en Medellín no se hayan hecho pactos hace 8 ó 10 años, o ahora. Pactos circunstanciales entre las bandas, pero es que el problema no es que los criminales hagan pactos, el problema es que la institucionalidad no los ataque y los estamos atacando.

Con el artículo ‘Medellín el burdel más grande del mundo’ piensan que ¿A la gente de Medellín no le gusta que le muestren sus números y su realidad?

No, la cosa es que la gente de Medellín se molesta cuando se estigmatiza la ciudad, cuando se generaliza; como se molesta cualquier gremio, cualquier persona, cualquier ciudad de cualquier territorio.

Hay niñas que venden su virginidad en parques, denuncias de decapitaciones de mujeres en Medellín que botan los cuerpos en el río, ¿Qué pasa con estos casos?

Esos son casos gravísimos de denuncias, que yo le pido a usted que continúe, que nunca llegan al final.

¿A usted no le llegan las denuncias?

No pues claro que sí han llegado las denuncias, lo que no ha llegado es la investigación de la Fiscalía, que es la institución pertinente para estos casos.

