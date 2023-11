Tragedia del Chapecoense: a periodista de Noticias Caracol se le quiebra la voz al recordarla

Este martes, 28 de noviembre de 2023, se cumplen 7 años de la tragedia del Chapecoense , que dejó 71 muertos, pero que también unió a dos naciones. El periodista de Noticias Caracol Andrés Noreña cubrió, por aquel entonces, lo ocurrido y ahora, en medio de un nuevo aniversario del suceso, recuerda cómo lo vivió.



“Es un poco como hacer una catarsis. Nosotros como equipo periodístico fuimos uno de los primeros en llegar al sitio. Fue una jornada larguísima de trabajo. Lo que pasó yo diría que es una de las tragedias más recordadas del mundo deportivo”, expresó el comunicador.

Andrés Noreña también dialogó sobre el impacto que tuvo el siniestro aéreo para él en nivel personal.



“Como periodista debes estar conectado siempre. Nunca tienes un momento para respirar, me senté y entré en una crisis nerviosa. Me empezaron a temblar las manos, pude respirar y de inmediato se me vinieron las lágrimas, empecé a llorar por la magnitud de lo que había pasado porque es entrar en conciencia de la situación en la que estás y que en ese lugar murieron 71 personas. Eso fue algo muy duro para mí, algo muy difícil, personal y emotivo, que te deja todas las enseñanzas como periodista”, acotó.

El periodista de Noticias Caracol también explicó cómo el accidente marcó un antes y después en su vida.

“Llevo ejerciendo 16 años la reportería, antes del Chapecoense me habían tocado tragedias difíciles, pero lo que yo viví en ese momento fue muy distinto, no solo por el número de víctimas, sino por lo que vivió el país. En Medellín estábamos de luto, diciembre no se vivió como era normalmente, estuvimos en un luto permanente por las víctimas. Son cosas que cambian tu manera de percibir una tragedia no solo como periodista, sino como ser humano”, concluyó Noreña durante un reporte en Caracol Ahora y en el que se le quebró la voz.

¿Cómo ocurrió la tragedia del Chapecoense?

El equipo de fútbol brasileño Chapecoense viajaba el 28 de noviembre de 2016 a Colombia en el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia, que se estrelló debido a un agotamiento del combustible. Producto del accidente, 71 personas murieron, incluidas jugadores, periodistas y cuerpo técnico.

El avión despegó desde el aeropuerto internacional Viru Viru en Bolivia y su destino final era el aeropuerto José María Córdova en Antioquia. No obstante, en horas de la noche y a unos pocos metros de la pista de aterrizaje, la aeronave se estrelló contra el Cerro Gordo, una zona montañosa del departamento.

El equipo brasileño iba a jugar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional en Medellín. La tragedia del Chapecoense unió a Brasil y a Colombia.