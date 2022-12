Tragedia en Cesar: niño de cuatro años aparece muerto en patio de un colegio

Yohan Rodríguez fue hallado cerca de un árbol en el colegio Camilo Torres de Curumaní. El menor estaba desaparecido, pero su familia no informó el hecho.

Jorge Celis, alcalde del municipio, aseguró que Yohan habría fallecido por asfixia mecánica, según informes preliminares.

"Después de hablar con la madre del menor ella expresa que se le hizo extraño pero no da aviso a las autoridades, no informa a la Policía, es más alertada porque alguien se acerca hasta su casa y le informa", aseguró el coronel Diego Rosero, comandante de la Policía en Cesar.

El cuerpo del menor fue trasladado a Medicina Legal en Valledupar y no se descarta que hubiera sido víctima de violencia sexual.

Comunidad de Curumaní reclama que se castigue a los responsables del crimen.