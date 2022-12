Tragedia en Mocoa: avalancha deja ya 200 muertos y más de 200 heridos

El número de damnificados es muy alto y son incalculables los daños materiales. Temen que cifra de víctimas aumente. Cinco barrios quedaron sepultados.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó este domingo que el número oficial de muertos es de 200.



Avanza reunión en PMU puesto de mando unificado con todas las entidades del SNGRD. Cifra de víctimas asciende a 200 Personas #TodosconMocoa pic.twitter.com/UbmkU4jjAy — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) April 2, 2017

El presidente Juan Manuel Santos, por su parte, agradeció el siguiente mensaje que envió a Colombia el papa Francisco:



Gracias @Pontifex_es por darnos su voz de aliento en medio de la tragedia, nos llena de fe y esperanza para seguir adelante #MocoaSomosTodos pic.twitter.com/qYrnsMjq2j — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 2, 2017

El sábado, tras recorrer la zona del desastre, el primer mandatario reconoció que hay "una cifra realmente muy lamentable" de víctimas.



En uno de sus boletines, la Cruz Roja Colombiana (CRC) reportó hasta 400 heridos y 220 desaparecidos tras la avalancha que se generó sobre las 11:30 p.m. del viernes por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco en el selvático departamento de Putumayo.

Mocoa, un caluroso municipio en plena Amazonía y de unos 40.000 habitantes, se encuentra sin fluido eléctrico y sin agua. Las imágenes difundidas por sobrevivientes, periodistas y socorristas son impactantes: calles cubiertas de lodo, soldados cargando niños, gente llorando, vehículos destrozados y residuos en las vías.



"Hay mucha gente en las calles, mucha gente damnificada, muchas casas caídas", dijo vía telefónica Hernando Rodríguez, un pensionado de 69 años.

Según este residente de Mocoa, "la gente no sabe qué hacer" porque "no había preparación" para una catástrofe así.

"Apenas nos estamos dando cuenta de lo que nos pasó", añadió.

No hay cifras oficiales sobre damnificados y daños materiales, pero se estima que serán números muy altos.

Víctimas narran la tragedia en redes

Imágenes obtenidas por sobrevivientes dan cuenta del momento de la emergencia y las consecuencias de la avalancha. A través de las redes sociales, los mocoanos narrarron en viva voz la tragedia e hicieron un llamado a la solidaridad



"Calamidad pública"

Ante la magnitud de lo ocurrido, Santos declaró la "calamidad pública" para agilizar las operaciones de rescate y ayuda, según escribió en Twitter.

"No sabemos cuántas van a ser (las víctimas mortales), seguimos buscando", dijo más temprano Santos.



El Gobierno está desplegado, haciendo todo los que está a su alcance para ayudar a que damnificados tengan rápida atención #TodosConMocoa pic.twitter.com/cpKNZXtkmh — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 1 de abril de 2017

"Anoche llovió 130 milímetros, usualmente en un mes llueve aquí 400 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que el 30% de la lluvia de un mes se produjo anoche y eso precipitó una creciente súbita de varios ríos (...) y eso produjo una avalancha", recalcó Santos.

La tragedia es de "gran dimensión", afirmó el director general de Socorro de la CRC, César Urueña, al reportar la "velocidad impresionante" en que sube el balance de muertos y heridos. Explicó que el afluente del río se mezcló con lodo y "materiales" de las calles, como residuos y basuras, y provocó el desastre.

La ola invernal en Suramérica no solo ha afectado a Colombia. Perú viene soportando desde principios de año lluvias y avalanchas que hasta el momento dejan 101 muertos y más de un millón de damnificados.

Colombia se solidariza con la tragedia

Se habilitó la cuenta de ahorros 021 666 888 del banco Davivienda para donaciones, anunció el presidente Santos.

#TodosconMocoa: habilitan cuenta para hacer donaciones | Noticias... De otra parte, la Cruz Roja comunicó que aún no ha habilitado la recolección de donaciones dirigidas a las víctimas de la emergencia.

Cruz Roja comunica que de momento no ha activado recepción de ayudas... "Situación dramática"

"Es una tragedia sin precedentes, (hay) cientos de familias que aún no encontramos, barrios desaparecidos", dijo la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, en una entrevista radial.

Las aguas se llevaron por delante varias viviendas, postes de energía, vehículos, árboles y destruyeron al menos dos puentes, agregó el Ejército, cuyos soldados apoyan las labores de rescate y socorro.

“¡Estamos en un techo, por favor, un helicóptero, algo!”: clamor de... "La situación de Mocoa es dramática. Invocamos la solidaridad de toda Colombia", escribió en Twitter el viceministro del Interior, Guillermo Rivera.

Según la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hay 300 familias afectadas.

Una sala de crisis con autoridades locales, soldados, policías y miembros de organismos de socorro trabajan en la búsqueda de desaparecidos y en la remoción del material, apuntó Carlos Iván Márquez, director de la UNGRD.

La entidad indicó en un comunicado que se están movilizando al lugar más de siete toneladas de equipos para el suministro de agua, electricidad y de atención prehospitalaria.

Un millar de personas ayuda en labores de rescate

Santos llegó a Mocoa acompañado de los ministros de Defensa, Salud, Ambiente, el comandante de las fuerzas militares, el director de la Policía y directores de organismos de socorro, entre otros. Un uniformado murió durante las labores de rescate, cuando intentaya ayudar a familiares.

Este policía murió cuando intentaba rescatar a familiar que pedía... Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, que este sábado lidera una manifestación nacional en contra del gobierno Santos, se solidarizó con las víctimas.

"Mucha solidaridad con los compatriotas que se han visto afectados por esta ola invernal", dijo el ahora senador en Medellín.

Vea cómo ayudan los soldados a víctimas de la avalancha:



José Antonio Castro, alcalde de Mocoa, dijo que son innumerables las víctimas e hizo un angustioso llamado a todo el país para que ayuden a la capital de Putumayo en estos difíciles momentos. Informó que cerca de 2.500 hombres de la fuerza pública y organismos de socorro atienden la emergencia.

El Ejército Nacional reportó el rescate de una mascota en la zona de la tragedia. 'Toby', como fue llamado el can salvado del lodo corrió con la suerte de ser hallado por miembros de la sexta división del Ejército.

Tobby, el perrito que fue rescatado por el Ejército en Mocoa |...