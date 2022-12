Tragedia en Palmira, Valle: esposos recibieron descarga eléctrica y uno murió

La pareja de esposos estaba instalando una carpa en la terraza de su vivienda ubicada en el sur de Palmira, Valle del Cauca, cuando se presentó la emergencia.

"Veíamos muchas llamas, muchas explosiones, se nos iba la energía y volvía. La verdad, no podíamos ingresar a la casa porque unas personas no decían que lo hiciéramos y otras que no. Entonces, lo que hacíamos era correr y pedir ayuda", afirmó Franyelly Meneses, testigo del hecho.

Las autoridades informaron que la víctima fatal fue identificada como Fabiola Vergara Hurtado, de 46 años. "Al parecer, estaban templando una carpa en el tercer piso donde está la azotea y hay unos cables de alta tensión cerca. Parece que tocaron, con un ángulo de aluminio, la cuerda de 13.200 voltios, según nos dijo la Epsa", aseguró el capitán Wílliam Moya, comandante de Bomberos de Palmira.

El esposo de la mujer fallecida, identificado como Arbel Wilson Grajales y de 49 años, sufrió graves heridas y fue remitido a un centro asistencial de Cali.