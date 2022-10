Tragedia en Santander: hermanitos mueren ahogados tras meterse a laguna para rescatar un balón

Una tragedia se registró la tarde de este martes en Girón, Santander , donde dos hermanitos, de 13 y 15 años, murieron ahogados luego de tratar de rescatar un balón que se les había caído a una laguna.

Según las primeras versiones, cuatro menores estaban jugando en el sector conocido como Ladrilleras, pero la pelota se fue hasta el agua y decidieron sumergirse para recuperarla; sin embargo, teniendo en cuenta la profundidad de la laguna, solo dos de ellos consiguieron volver a salir del agua y de inmediato acudieron a los vecinos para pedir ayuda.

Hasta el lugar se desplazó la Policía y Bomberos de Bucaramanga para rescatar a los niños, de nacionalidad venezolana. Los dos cuerpos fueron recuperados durante las labores.

Los niños eran los hermanos del medio de una familia de cuatro, que ajusta seis años viviendo en Bucaramanga, según contó su padre.

“Un amiguito los convidó para acá, como ellos juegan fútbol no se sabe quién era el niño, pues de tantos niños que conocen. Entonces se vinieron y el niñito nunca llegó, se pusieron a jugar pelota ahí y la pelota cayó al lago y se lanzaron a buscarla y no pudieron salir, ellos no sabían nadar”, aseguró el hombre a Q’ Hubo Bucaramanga.