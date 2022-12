Tragedia wayú: vehículo con placas venezolanas arrolló a dos niñas, una de ellas murió

El conductor escapó del lugar del accidente, que ocurrió en la vía Maicao-Paraguachón.

"Cruzaron la carretera, pero no sé, me dice ella que el carrito que las atropelló no las vio”, dice Yolanda Ipuana, familiar de las menores.

Una de las pequeñas, de 6 años, falleció en el lugar del accidente. Mientras que la otra, de 12 años, se recupera en un centro asistencial.

Autoridades están tras la pista del conductor del vehículo con placas venezolanas.

Líderes comunales advierten que no es la primera vez que suceden este tipo de casos y piden tomar medidas.