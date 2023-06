Transición energética en La Guajira: ¿qué es y por qué importa tanto para el departamento?

El presidente Gustavo Petro y sus ministros despacharán a partir de hoy desde La Guajira. Entre otros, se discutirán proyectos importantes procesos para atender la salud, la economía y el tema del agua de cara al fenómeno del niño. También se abordará la transición energética en medio de encuentros con la comunidad.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, pasó por el tablero Caracol para explicar los proyectos del gobierno en relación con las energías renovables.



¿Qué va a pasar en ese camino hacia la transición energética en el que La Guajira es vital?

El gobierno nacional tiene un enorme compromiso con La Guajira, tenemos una sentencia por cumplir, que es la 302, donde hay una serie de compromisos en términos de salud, ambientales, de educación, pero además la transición energética justa. Es un componente central del bienestar de este pueblo guajiro. Hay 23 proyectos de energías renovables allá, este año nosotros adicionamos 5 y 18 vienen de gobiernos anteriores, sin embargo, nosotros los recibimos con mucho atraso y nuestro gran propósito ha sido, a través de una gerencia guajira, agilizar los procesos, pero también en coordinación con las comunidades. Hemos decidido hacer un nuevo protocolo, una nueva política de relacionamiento social que hoy nos permite estar hablando con las comunidades, con las empresas y tener una presencia articulada del Estado y del gobierno nacional en territorio.

¿Qué es transición energética justa y por qué involucra a La Guajira?

Transición energética justa implica que nosotros descarbonicemos nuestra matriz eléctrica, es decir cada vez más tengamos la penetración de fuentes renovables no convencionales, pero también en el caso de Colombia significa cambiar el modelo productivo. Es decir, cada vez más tener otro nivel de producción que no sea solamente el extractivismo a partir de minería y de hidrocarburos, sino que tengamos también turismo, que tengamos también agricultura, que tengamos esos otros eslabones para que sea mucho más integral nuestra economía. Entonces, cuando hablamos de transición energética justa hablamos por un lado de esa penetración de las energías verdes -que ha llamado el presidente-, pero a su vez del cambio del modelo económico.

Vamos a construir 113 comunidades energéticas, que han sido la promesa del gobierno de Gustavo Petro, nuestro presidente, y ya salimos a licitación para que esos proyectos puedan ser realizados en la zona media de La Guajira, particularmente en el municipio de Uribia. Son las primeras comunidades energéticas que se harán a través de microredes con fuentes renovables no convencionales para La Guajira.

¿Cómo se genera la energía de los colombianos?

Fundamentalmente tenemos fuentes hidroeléctricas, tenemos también un 30% más o menos de fuentes termoeléctricas, es decir, que producen a partir de gas, de carbón y de diésel, y tenemos algunas fuentes renovables, sin embargo, es el menor porcentaje. La situación respecto a esto, que cuando hay estrés hídrico, es decir, cuando tenemos temporada de sequía, entonces las hidroeléctricas producen menos y se amplía la producción de energía a través de las termoeléctricas toda vez que las termoeléctricas tienen unas fuentes de generación de la energía más costosas. Por ejemplo, el crudo tiene que ser referenciado a precio internacional, el gas mucho de ese también es importado, entonces lo que termina sucediendo es que el precio de la energía, sobre todo en bolsa, aumente. La visión estratégica es que si penetramos más renovables, que es la fuente de energía más barata, estaríamos también impactando positivamente las tarifas.

¿Hay riesgo de apagón en Colombia?

Hoy diríamos que no hay un riesgo de apagón, toda vez que tenemos un esquema también que nos previene frente a eso y las empresas nos han dicho que están absolutamente listas, esa es una responsabilidad de ellas. Hemos pagado los colombianos para eso, estamos seguros que hoy tanto el gremio como las generadoras van a responder con su responsabilidad.

¿Qué va a pasar con las tarifas de energía en Colombia?

Nosotros tenemos un mercado de energía que trae una inercia y es muy importante comprender que nuestra tarifa, en lo que pagamos cada mes, tenemos unos segmentos. Uno de esos se llama la generación, se conoce como el G y dentro de la generación que más o menos tiene un peso de entre el 30 y el 40% en nuestra tarifa una parte corresponde a contratos que las empresas han adquirido a largo plazo y a energía que se compra al diario en la bolsa. Cuando suben los precios en el diario de la bolsa entonces ese segmento y ese componente de precio de bolsa termina subiendo y por eso impactando nuestra tarifa que pagamos mensualmente.

Nosotros lo que hemos dicho es, en primer lugar, un pacto por la justicia tarifaria que firmamos desde el año pasado y ahí hemos estado, logramos por primera vez descender en el alza de las tarifas y mantuvimos ese descenso durante cuatro meses. Hoy estamos tomando decisiones más a profundidad basados en un nuevo decreto que firmó el presidente (el 0929) y ahí tenemos nuevas medidas para hacer cambios estructurales en esos esquemas.

¿En qué están las reservas?

Tenemos en este momento reservas de gas en P1, es decir, las más certeras que tenemos en este momento para 7,2 años y en crudo para 7,6 años, también en la categoría de la mayor certeza. Es importante decir que después de este periodo no estamos diciendo que se cierre el grifo, para nada, estamos diciendo que tenemos más de 300 contratos que tenemos que asegurar su materialización, su viabilización. La política de este gobierno es mayor eficiencia en la producción de hidrocarburos y en la exploración, a veces pareciera que hay contratos que se quedan ahí un poco lentos y el impulso por parte del gobierno es absolutamente clave. Igualmente, el recobro mejorado para el caso de crudo que quiere decir utilizar la tecnología para que el crudo pesado, sobre todo, pueda salir más fácilmente a superficie.

En Colombia, cualquier nuevo contrato se demora en promedio 8 años en tener algún hallazgo. Eso quiere decir que cualquier hipotético contrato que firmáramos mañana se demoraría ocho años. ¿Qué está pasando en el mundo en ocho años? Estaremos en 2030, proceso de descarbonización global, tanto China como Europa ya han dicho que para ese momento van a dejar de importar carros a base de gasolina, lo cual quiere decir que electrificación del transporte, que es el principal consumidor de crudo, va a estar cambiando. Eso nosotros tenemos que asumirlo como país y prepararnos, lo que estamos diciéndole al país es tenemos que hacer la transición y la transición significa diversificar nuestra economía nacional.

Nosotros estamos apostándole a una transición energética justa, que no es solamente reducir nuestras emisiones, no es solamente cambiar nuestra matriz eléctrica, sino también hacer una transformación de la economía nacional. Se trata de que no vamos a poner todos nuestros huevos en una sola canasta, no podemos depender solamente del petróleo, solamente del Carbón, sino que necesitamos una apuesta seria contundente y acelerada de diversificación de la economía donde el turismo y la agricultura son absolutamente claves, así como las energías verdes.