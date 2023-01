Transportadores claman que se abra la vía Pasto-Mocoa tras cierre de la Panamericana

Aunque el paso de la vía Pasto-Mocoa se volverá habilitar hasta este lunes, 30 de enero de 2023, para algunos es mejor adelantarse, y esperar en los primeros puestos de la fila.

“Eso incrementa para todo porque por acá, por el trampolín de la muerte, es más estrecha la vía, más riesgos y todo ese sentido, entonces se alarga más el tiempo. Un recorrido que lo puede hacer usted en 18-20 horas por la Panamericana, por acá se triplica el tiempo”, manifestó el conductor Jorge Cerón.

Publicidad

En algunos sectores de la vía el paso es tan estrecho que hasta un motociclista terminó arriesgando su vida. Por fortuna, la ayuda de otros conductores y la Policía evitó que este sujeto cayera en un abismo

“Observamos una persona colgando de una motocicleta en las ramas, más o menos, 70 metros al fondo del precipicio, para lo cual la Policía Nacional y la comunidad en general le prestaron todo el apoyo, sacando esta persona sana y salva y establecimiento que es un ciudadano americano, que viene viajando desde Estados Unidos y va con rumbo hasta San Agustín, Huila”, informó el coronel Nelson Sepúlveda, comandante de la Policía de Putumayo.

La espera es larga, pues por días se da paso por un solo sentido y los fines de semana deben cerrar la vía por mantenimiento.

“¿Qué nos toca hacer acá?, aguantar frío, muchas veces hambre, dormir incómodo en una colchoneta que cargo acá, la extiendo en las sillas para descansar cuando haya oportunidad, si no me toca con la trasnochada que traemos, con el café que traemos, si nos dan paso en inmediatamente seguimos porque nos se puede perder tiempo”, expresó el conductor Julio César Cantillo.

Publicidad

A una trituradora la tuvieron que separar en cinco camiones para poder transportarla de Pasto a Bogotá, cuando el paso que se lograba por la Panamericana era trabajo de dos tractocamiones.

“Soy transportador hace 50 años y hacía muchos años no pasaba por esta vía, la verdad es que unos 40 años es muy poco lo que se ha mejorado, las condiciones aquí no han cambiado y hay una vía alterna que se empezó a construir, no se ha terminado”, afirmó Carlos Garzón Romero, transportador.

Publicidad

De la vía alterna que habló don Carlos es la variante San Francisco-Mocoa que hoy en día, más que nunca, reclaman los transportadores

“Claro, desde hace mucho estamos esperando esa variante y ojalá que la puedan realzar rápido para que evitemos el paso por el trampolín”, aseveró el transportador César Franco.

Si bien los conductores dicen que en su oficio pasar muchos días sin volver es rutinario, cuentan que esta vez la incertidumbre, los sobrecostos y el riesgo complican la situación.