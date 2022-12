Transportadores en paro exigen la presencia de Petro en mesa de negociación

Miles de personas en la capital del país viven este martes dificultades para movilizarse. La razón, el segundo día de parálisis por parte del cese de actividades decretado por la Asociación de Pequeños Transportadores (Apetrans)

Las localidades principalmente afectadas por el desabastecimiento de vehículos son: Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Keneddy, Bosa, Fontibón y Usme

La imagen constante en los principales corredores de la ciudad es de vehículos repletos. “Lo único es el sistema integrado pero algunos no tenemos la tarjeta. No sabemos dónde se consigue, donde se compra, no sabemos cómo es, tampoco las rutas”, narró uno de los afectados por el paro, poniendo en evidencia las dificultades en la implementación del SITP, que no obstante, se convirtió en la tabla de salvación para muchos capitalinos.

Los transportadores exigen al alcalde Gustavo Petro soluciones. La Alcaldía ofreció un diálogo con el gremio de Apetrans, pero bajo una condición: que no se adelanten bloqueos en las vías de Bogotá.

Sin embargo, los transportadores asociados critican que los delegados de la administración distrital no tienen poder decisorio y conminaron al Alcalde a que haga presencia y tome las riendas de la negociación.

“Nos dejan sentados con personas de cuarta categoría cuando no se ha acordado el primer punto. No aceptamos mandaderos, queremos que Petro deje el orgullo y se siente”, declaró Alfonso Pérez, presidente de Apetrans.

Por su parte el subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaría Distrital de Gobierno Jonathan Nieto Blanco, entregó un balance positivo teniendo en cuenta que aún hay sectores del gremio de los transportadores que se encuentran en cese de actividades.

Nieto Blanco destacó el hecho de que la jornada de protesta ha transcurrido de manera normal, ya que se han presentado mucho menos inconvenientes de alteración de orden público que el día de ayer, “no tenemos hasta el momento buses averiados por parte de manifestantes, solamente un hecho aislado de un bus con una pequeña avería en el sector del Paraíso en Ciudad Bolívar”, dijo el funcionario.