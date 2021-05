Transporte público: el principal blanco de vándalos durante manifestaciones del paro nacional

Muy afectado se encuentra el servicio de transporte público en varias ciudades de Colombia luego de que las estaciones y buses fueran blanco de algunos vándalos que salieron a causar destrozos durante las jornadas de protesta del paro nacional .

Se han reportado más de 183 incidentes que han golpeado directamente a las empresas prestadoras de servicio y a los usuarios, quienes denuncian largas caminatas, pérdida de oportunidades laborales y cancelación de citas médicas.

“He perdido varios trabajos, no he podido asistir a los sitios”, manifestó un ciudadano.

“En la Boyacá le toca a uno irse a pie hasta la casa. Afecta en mis ventas, no alcanzo a llevar 10 mil pesos a mi casa”, comentó una vendedora ambulante.

Los daños ocasionaron que el 30% de la operación de Transmilenio se detuviera, una situación que perjudicó a 500 mil personas.

En todo Colombia, las cifras indican que 20 buses han sido incinerados, 94 vandalizados y 69 estaciones de servicio público han sufrido las arremetidas de los violentos.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, indicó que la institución le sigue la pista a los que han causado destrozos.

“La Policía Nacional avanza con un grupo fuerte de investigadores para llevar ante la justicia a las personas que han cometido estos actos criminales contra los ciudadanos”, manifestó.

Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, los detrimentos económicos son millonarios: “Hemos contabilizado más de 300 mil millones de pesos en pérdidas del comercio. Ha sido producto de los saqueos y del costo de oportunidad de no operar”.