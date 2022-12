Tras 20 días de paro, maestros volvieron a salir a las calles para exigir mejores salarios

Advierten que no se quiere invertir en educación. Fecode reinició conversaciones con Gobierno para buscar soluciones.

Para muchos maestros no vale la pena tanto sacrificio e inversión en su preparación cuando el salario a final de mes no lo compensa.

Concentraciones más grandes se produjeron en Bogotá, pero docentes de varios municipios en Nariño bloquearon la vía panamericana, en el sector de Daza.

En Medellín, a los maestros se unieron padres de familia y estudiantes, mientras que en Quibdó cerca de tres mil profesores rechazaron las políticas del Ministerio de Educación con un plantón.