Tras atentado, autoridades trabajan para evitar que mancha de petróleo llegue a Venezuela

Los daños para el medio ambiente por el ataque del ELN son irreparables. El río Catatumbo, a la altura de Teorama, quedó con una mancha negra.

“Hay un derrame, seguramente el responsable del atentado es el ELN. Es el frente Héctor, a quien estamos condenando por el hecho”, indicó el general Mauricio Moreno, comandante de la segunda división del Ejército.

Las viviendas de llana baja también quedaron impregnadas de crudo, al igual que una vía de la zona.

“La población fue notificada a través de gestión de riesgo de Teorama. Ellos están haciendo ese acercamiento informados para evitar cualquier inconveniente”, explicó César Ortega, ingeniero de hidrocarburos de Corponor.

No ha llovido y el caudal del río es medio lo que ayudaría a frenar la mancha de crudo; no obstante, Ecopetrol activó un plan de contingencia para que no llegue a Venezuela.

“Ecopetrol tiene un punto de control permanente en La Gabarra, Tibú, que se activa en los eventos donde los derrames van al río Catatumbo, para evitar un incidente con el vecino país”, explicó Ortega.

Según Ecopetrol, en lo que va del año, se han registrado 63 ataques contra la infraestructura petrolera en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Boyacá.

