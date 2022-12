Tras crimen de José Jair Cortés, preocupa situación de líderes sociales en Nariño

El hombre había defendido los acuerdos de paz y abogaba por los derechos de los campesinos, entre ellos cultivadores de coca.

José Jair Cortés se había destacado en Tumaco como líder campesino que abogaba por los derechos de labriegos que no solo cultivaban productos de pancoger sino también la hoja de coca.

Además, fue una de las voces que condenaron la masacre de campesinos en la vereda Tandil, de Tumaco, donde murieron seis de sus compañeros, el pasado 5 de octubre en confusos hechos con la policía.

Asesinan a José Jair Cortés, líder comunitario en Tumaco | Noticias... Las autoridades confirmaron que José Jair había denunciado amenazas de muerte y había pedido apoyo de la Unidad Nacional de Protección.

"Esta persona contaba con la protección de la UNP pero era una protección bastante precaria, solamente contaba con un chaleco y con un celular. Esa fue la información que me comunicó el coronel Haidiber Restrepo", señaló Édgar Insandara, secretario de Gobierno de Nariño.

Como José Jair, otros líderes también han denunciado amenazas de organizaciones criminales.

“A nosotros nos amenazaron las AUC, supuestamente, pero AUC no sabemos de qué tipo pues aquí en Nariño hay diferentes grupos armados que están tomándose el territorio que han dejado las FARC, en el momento no puedo decirte exactamente quienes son", explica Freddy Higidio, defensor de derechos humanos.

Las autoridades solicitaron la intervención del gobierno nacional para proteger a los líderes sociales, sin que hasta el momento haya respuesta.

En Nariño 12 líderes sociales y comunales han pedido ya protección a la UNP, sin embargo las autoridades tienen conocimiento de que los amenazados serían muchos más.