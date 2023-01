¡Tras de ladrón, bufón! Conductor arrastró a agente de tránsito y le reclamó por dañarle el carro

La víctima se había agarrado del capó del vehículo para no ser aplastado y evitar un trágico accidente. El lamentable hecho se registró en Bucaramanga.

Publicidad

En un sorprendente acto de intolerancia, el policía de Tránsito fue arrastrado por más de 200 metros en la avenida Quebradaseca en Bucaramanga cuando realizaba un operativo de rutina en la zona.

Cuando el alférez quiso detenerlo por no llevar puesto el cinturón de seguridad, el conductor intenta embestirlo y arranca con su vehículo por más de tres cuadras. “Cuando le solicito los documentos, me arrolla y me arrastra algunos metros. Decido tomarme del capó y después de las plumillas porque aceleró el vehículo“, dice el agente Cristhian Jaimes, quien sufrió una contusión en la rodilla izquierda.

El conductor fue capturado por las autoridades y puesto a disposición de la Fiscalía. En lo corrido de este año, 32 alféreces han sufrido agresiones por conductores intolerantes, según la dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga.