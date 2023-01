¿Tras de ladrón, bufón? Su esposo la engañó con un hombre y ahora la maltrata por separarse

El hombre la agredió cuando lo confrontó por un video que encontró en el celular. A pesar de las denuncias, las agresiones siguen.

La víctima, que no quiere revelar su identidad, asegura que un día cogió el teléfono de su pareja y en este encontró las pruebas de su infidelidad con otro hombre: “Cuando revisé el celular, descubrí unos videos y le hice el reclamo. Él me agredió físicamente, me aceptó lo que yo había visto y yo le dije que estaba en embarazo y comenzó a golpearme”.

Tras el hecho, la mujer inició el proceso de separación y puso el respectivo denuncio en contra de su expareja por violencia intrafamiliar agravada.

Desde la Fiscalía se tuvo que imponer una medida de seguridad ya que el hombre iba a su hogar a agredirla, rompía los vidrios del inmueble e incluso “levantaba las puertas a patadas”.

A pesar de que el caso ya está en manos de la justicia, el abogado defensor afirma que el juez desestimó dos de los tres cargos, ya que considera que no entrarían en la categoría de violencia intrafamiliar.

“¿Solamente le van a prestar atención cuando me mate a mí, cuando golpee a uno de mis hijos o cuando los mate a ellos?”, se pregunta la mujer.