Tras denuncias de cartelización, ¿bajó precio de cuadernos y papel higiénico?

En la calle todos hablan del tema, tenderos y compradores no son la excepción. Todos coinciden en que los precios siguen por las nubes.

"A mí me parece que el precio del papel higiénico es muy costoso", dice María Cristina Peña, una compradora.

“No ha disminuido de ninguna manera los precios; en algunos de los productos han subido, lo que pasa es que no los suben de una sola vez sino lentamente", explica Enrique Paz, propietario de un supermercado.

Y lo que mencionan los ciudadanos lo plantea el propio superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.

"Ese sobreprecio en promedio es del 25 al 30% y la lógica indica que una vez desmantelado el cartel y recuperado el ambiente competitivo en ese sector, pues los precios deben bajar para que se ajusten a los costos fruto de la libre competencia", asegura.

A este llamado se suma Guillermo Botero, presidente de Fenalco, el gremio que agrupa a los comerciantes.

"Se generó un inmenso perjuicio a los consumidores, que fueron las personas a las cuales de manera ilegal y arbitraria les sacaron del bolsillo el dinero...esa es una conducta reprochable".

Botero dice que los comerciantes también se sienten perjudicados y pidió un encuentro con el superintendente de Industria para explorar salidas frente a esta práctica ilegal, que lesiona a millones de colombianos.

Consumidores contra el abuso

El exmagistrado José Gregorio Hernández señala los caminos legales que tienen los consumidores para defenderse de los llamados carteles.

"Caben acciones de clase o de grupo, que son aquellas que tienen lugar cuando un colectivo determinado de personas se ve afectado por una misma causa", señala.

"Sería muy interesante que el país examinara estas posibilidades que están plasmadas en la constitución de 1991", puntualiza.