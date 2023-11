Tras escándalo en Ejército por actuaciones de general Luis Ospina, habló comandante de las FF. MM.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hélder Giraldo, se refirió al escándalo que destapó la revista Semana y que apunta a que el comandante del Ejército, general Luis Ospina, habría utilizado la inteligencia militar para hacer seguimientos al profesor de inglés de su esposa, para lo cual le habría creado un prontuario falso como allegado a las disidencias de las FARC.



El general Giraldo advirtió que Ospina tendría que responder ante la justicia si es que violó el juramento de honor. Además, pidió no poner en tela de juicio a la institución por posibles equivocaciones particulares.

Sobre este mismo caso, la Procuraduría General anunció una investigación al general Luis Ospina por la posible utilización del aparato estatal con fines personales.

¿Qué pasó en el caso del general Luis Ospina?

La denuncia fue hecha por el profesor de inglés involucrado, quien desde septiembre de 2023 sospechó de los seguimientos, que fueron ratificados por integrantes de la misma división militar quienes, de forma anónima, confesaron la orden que habrían recibido.

De acuerdo con los testimonios, el docente habría sido perfilado como alias El Teacher, un supuesto integrante del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC.

El profesor dijo que una mujer lo llamó insistentemente para solicitarle unas clases y lo citaba en el World Trade Center. Dicha persona sería, al parecer, una agente de inteligencia. En audios revelados por la revista se advierte que algunos superiores no querían continuar con los seguimientos.

"Imagínate que hoy hablé con Campos y me dijo que él no quería meterse con ese tema del profe, que todo desgaste operacional, de dinero, de recurso, de la frente, que todo, para que vieran la foto y dijeran que no, que no creían que doña cosa estuviera viéndose con ese man y menos adentro del Cantón, que el jefe dijo que él no se quería hacer nada más con eso, que suerte", se escucha.