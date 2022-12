Tras fuerte polémica, Dane suspende encuesta de sexualidad y drogas para niños

La encuesta sobre sexualidad y drogas que el Dane estaba aplicando a alumnos entre los grados sexto y once había desatado una aguda polémica entre padres y profesores debido a que incluye preguntas explícitas.

Ante lo que consideran un lenguaje inapropiado para la edad de algunos niños consultados, se manifestaron diferentes organizaciones de educación.

“Este tipo de encuestas debe ir acompañado de una pedagogía complementaria sobre lo que se está haciendo. Nuestra preocupación es que se les aplique a personas que no han tenido las conductas que están hablando y por el solo hecho de estar ahí pueda llegar a crear curiosidad sobre cosas que no han tenido”, indicó Fernando Vita, representante de colegios internacionales.

En horas de la tarde de este miércoles, el Dane emitió un comunicado para informar que, "dadas las inquietudes que algunos padres de familia y rectores de instituciones educativas han manifestado", suspendió temporalmente la aplicación de la encuesta "con el objetivo de evaluar alternativas de parafraseo de algunas preguntas del capítulo D sobre sexualidad".

Así mismo, recalca el Dane que "tener información permite conocer la problemática,y solo a partir del conocimiento de los riesgos a los que están expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes, Colombia puede tomar decisiones de política pública para enfrentar este preocupante fenómeno que afronta nuestro país".