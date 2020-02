Tras la salida de Uber, ¿están aumentando los precios las otras aplicaciones?

Algunos usuarios se están quejando del importante incremento de los precios con los que pagaban anteriormente. Esto respondieron las plataformas.

Aris Socratidis era usuario de Uber pero con su salida recurrió a otros aplicativos para su transporte. Sin embargo, cuando solicitó un servicio a la aplicación Cabify para llegar a su trabajo se llevó una sorpresa.

“Uber me cobraba entre 6 y 7 mil pesos siempre, en hora pico, el mismo recorrido, el mismo tiempo. Y Cabify que supuestamente es más barata y de hecho el servicio es mucho más demorado en llegar y no tiene las estrellas que tenía Uber pues me cobro 10 mil pesos más. Es significativo el aumento”, explica Socratidis.

Como él, varios usuarios que se transportan con estas plataformas han evidenciado incrementos con respecto a lo que pagaban por trayecto.

“Normalmente yo a mi casa pagaba 8.000 pesos y ahora son como 9.500 más o menos. Obviamente también depende de la hora, la tarifa todo eso”, dice José Lozano, otro usuario de plataformas.

“Yo era usuaria de Uber y al usar otras aplicaciones como Didi, y otras, pues sí se ha aumentado el precio. Y ha sido más difícil encontrar el servicio”, dice Shawny Yin, usuaria de plataformas.

Noticias Caracol le preguntó la empresa Cabify sobre estos cambios en las tarifas.

Y esto respondió la aplicación: “Debido a la coyuntura, estamos recibiendo una gran cantidad de peticiones que afectan el balance de oferta y demanda, esta es una etapa momentánea mientras los algoritmos, y el mercado, se adaptan a la nueva realidad”.

Es una realidad que afecta a los dos millones de usuarios que están buscando cómo movilizarse tras la salida de Uber.

Se espera que en los próximos días los aplicativos normalicen su funcionamiento para así evitar precios elevados.